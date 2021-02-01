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Продолжение "Секса в большом городе": Сара Джессика Паркер рассекретила некоторые детали сюжета

Сегодня, 12:22

Сериал не сможет не затронуть события, которые перевернули нашу жизнь на "до" и "после"

В продолжении сериала "Секс в большом городе", который выпустит стрим-платформа HBO Max, зрители увидят отражение современных реалий.

Детали сюжета пока держатся в секрете, но на днях Сара Джессика проговорилась о некоторых событиях, которые покажут в сериале. Об этом рассказали в новостях "Сегодня".

Актриса призналась, что перипетии будут действительно связаны с пандемией коронавируса.

Смотрите о новых деталях мини-сериала в сюжете:

Автор сюжета: Шинкар Ирина
Видео: Сегодня

По мнению Сары Джессики Паркер, влияние соцсетей в современном обществе тоже достойно того, чтобы показать это в сюжете.

"На что похожа их жизнь? Для Кэрри, у которой нет семьи, кроме подруг, как она развивалась профессионально? Как все эти политические перемены повлияли на ее работу? Что для нее сейчас мода? Как изменились или не изменились дружеские отношения и расширился ее круг общения?", – рассказала актриса.

Напомним, что к своим ролям вернутся Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Однако актриса Ким Кэттролл, которая сыграла уверенную и сексуальную героиню Саманту Джонс, не раз заявляла в интервью, что не хочет возвращаться в проект, поэтому не появится в сиквеле.

Ожидается, что мини-сериал будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут.

Напомним, что ранее был представлен актерский состав перезапуска "Сплетницы".

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