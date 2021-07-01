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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане: как выглядит статуя (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
1 июля, 17:17
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Статуя в память о принцессе Диане была установлена в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца

Сегодня, 1 июля, в Лондоне открыли статую принцессе Диане. Торжественное мероприятие приурочили к юбилею Леди Ди, которой в этот день могло бы исполниться 60 лет.

Статую установили в Затонувшем саду на территории Кенсингтонского дворца. Монумент торжественно открыли принц Гарри, который специально ради этого прилетел из США, и его старший брат, принц Уильям. К слову, Гарри прилетел на родину без своей супруги Меган Маркл, которая в начале июня родила их дочь Лилибет.

Скорее всего, даже если бы Меган и прилетела, то все равно ей бы не удалось поддержать супруга на открытии памятника. Точно так же, как и супруге Уильяма – Кейт Миддлтон. Из-за того, что сейчас в Британии бушует новый штамм COVID-19 "Дельта", на церемонии разрешили присутствовать только самым близким родственникам Дианы и скульпторам, создавшим памятник.

А вот и первое фото памятника!

Памятник принцессе Диане
Памятник принцессе Диане / Фото: Getty Images

Принц Гарри на фоне статуи.

Принц Гарри возле памятника принцессе Диане
Принц Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

А вот и момент открытия. Принцы снимают покрывало со статуи своей матери.

Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане / Фото: Getty Images

На официальной странице королевской семьи в Instagram была опубликована речь братьев, которую они произнесли на открытии памятника:

Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее символом добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия, – сказали Уильям и Гарри.

В своей речи они также поблагодарили всех, кто причастен к созданию и установке памятника.

Кстати, первым на церемонию прибыл брат покойной принцессы Дианы – Чарльз Спеснер. Кроме него, в Затонувшем саду также присутствовали скульптор Иэн Ренк-Бродли и дизайнер сада Пип Моррисон.

Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы
Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что в прессе говорили о ссоре братьев и предполагали, что принцы будут стоят на церемонии порознь, фотографы поймали момент, когда Уильям и Гарри шли рядом и общались.

Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Бывший супруг покойной Дианы, отец Уильяма и Гарри, принц Чарльза специально уехал из Лондона на время визита Гарри. Как пишут западные СМИ, все из-за крупной ссоры принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

Кстати, конфликт, который разгорелся после скандального интервью Меган и Гарри, сегодня попытается уладить королева Елизавета II. Она пригласила внуков на закрытый обед после церемонии открытия памятника, где будут обсуждать вопрос их ссоры.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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