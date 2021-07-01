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Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані: як виглядає статуя (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 17:17
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Статуя в пам'ять про принцесу Діану була встановлена в затонулого саду Кенсингтонського палацу

Сьогодні, 1 липня, в Лондоні відкрили статую принцесі Діані. Урочистий захід приурочили до ювілею Леді Ді, якій в цей день могло б виповнитися 60 років.

Статую встановили в Затонулому саду на території Кенсінгтонського палацу. Монумент урочисто відкрили принц Гаррі, який спеціально заради цього прилетів з США і його старший брат, принц Вільям. До слова, Гаррі прилетів на батьківщину без своєї дружини Меган Маркл, яка на початку червня народила їхню дочку Лілібет.

Швидше за все, навіть якби Меган і прилетіла, то все одно їй би не вдалося підтримати чоловіка на відкритті пам'ятника. Так само, як і дружині Вільяма – Кейт Міддлтон. Через те, що зараз в Британії лютує новий штам COVID-19 дельта, на церемонії дозволили бути присутнім тільки найближчим родичам Діани і скульпторам, які створили пам'ятник.

А ось і перше фоток пам'ятника!

/ Фото: Getty Images

Принц Гаррі на тлі статуї.

Принц Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані
Принц Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

А ось і момент відкриття. Принци знімають покривало із статуї своєї матері.

Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані / Фото: Getty Images

На офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram була опублікована промова братів, яку вони виголосили на відкритті пам'ятника:

Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер – якості, які зробили її символом добра у всьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів. Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини, – сказали Вільям і Гаррі.

У своїй промові вони також подякували всім, хто причетний до створення та встановлення пам'ятника.

До речі, першим на церемонію прибув брат покійної принцеси Діани – Чарльз Спеснер. Крім нього в затонулого саду також були присутні скульптор Ян Ранк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон.

Чарльз Спенсер, брат покійної принцеси Діани
Чарльз Спенсер, брат покійної принцеси Діани / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що в пресі говорили про сварку братів і припускали, що принци будуть стоять на церемонії порізно, фотографи впіймали момент, коли Вільям і Гаррі йшли поруч і спілкувалися.

Принци Вільям і Гаррі
Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльза спеціально поїхав з Лондона на час візиту Гаррі. Як пишуть західні ЗМІ, все через велику сварку принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною.

До речі, конфлікт, який розгорівся після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, сьогодні спробує залагодити королева Єлизавета II. Вона запросила онуків на закритий обід після церемонії відкриття пам'ятника, де обговорюватимуть питання їхньої сварки.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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