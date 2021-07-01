Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані: як виглядає статуя (фото)

Статуя в пам'ять про принцесу Діану була встановлена в затонулого саду Кенсингтонського палацу

Сьогодні, 1 липня, в Лондоні відкрили статую принцесі Діані. Урочистий захід приурочили до ювілею Леді Ді, якій в цей день могло б виповнитися 60 років.

Статую встановили в Затонулому саду на території Кенсінгтонського палацу. Монумент урочисто відкрили принц Гаррі, який спеціально заради цього прилетів з США і його старший брат, принц Вільям. До слова, Гаррі прилетів на батьківщину без своєї дружини Меган Маркл, яка на початку червня народила їхню дочку Лілібет.

Швидше за все, навіть якби Меган і прилетіла, то все одно їй би не вдалося підтримати чоловіка на відкритті пам'ятника. Так само, як і дружині Вільяма – Кейт Міддлтон. Через те, що зараз в Британії лютує новий штам COVID-19 дельта, на церемонії дозволили бути присутнім тільки найближчим родичам Діани і скульпторам, які створили пам'ятник.

А ось і перше фоток пам'ятника!

/ Фото: Getty Images

Принц Гаррі на тлі статуї.

Принц Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

А ось і момент відкриття. Принци знімають покривало із статуї своєї матері.

Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані / Фото: Getty Images

На офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram була опублікована промова братів, яку вони виголосили на відкритті пам'ятника:

Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер – якості, які зробили її символом добра у всьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів. Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини, – сказали Вільям і Гаррі.

У своїй промові вони також подякували всім, хто причетний до створення та встановлення пам'ятника.

До речі, першим на церемонію прибув брат покійної принцеси Діани – Чарльз Спеснер. Крім нього в затонулого саду також були присутні скульптор Ян Ранк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон.

Чарльз Спенсер, брат покійної принцеси Діани / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що в пресі говорили про сварку братів і припускали, що принци будуть стоять на церемонії порізно, фотографи впіймали момент, коли Вільям і Гаррі йшли поруч і спілкувалися.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльза спеціально поїхав з Лондона на час візиту Гаррі. Як пишуть західні ЗМІ, все через велику сварку принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною.

До речі, конфлікт, який розгорівся після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, сьогодні спробує залагодити королева Єлизавета II. Вона запросила онуків на закритий обід після церемонії відкриття пам'ятника, де обговорюватимуть питання їхньої сварки.