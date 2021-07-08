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Принцы Гарри и Уильям провели серьезный разговор перед презентацией статуи принцессы Дианы: о чем говорили

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
8 июля, 06:30
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Герцог Сассекский и герцог Кембриджский вышли на тропу примирения. Братья обсудили личные вопросы накануне совместного появления на публике
Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Принцы Уильям и Гарри перед тем, как презентовать памятник своей матери принцессе Диане, поговорили по душам и, похоже, сделали первый шаг к примирению.

Принцы откровенно говорили о своих непростых отношениях в последние годы, поскольку решение Гарри и Меган Маркл отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в США в 2020 году усугубило их отношения.

"Уильям и Гарри провели утро перед открытием статуи, просматривая старые памятные вещи, записки Дианы. Они полностью перевернули новую страницу в своих отношениях и начали их "исцеление". Все вокруг были в восторге от того, как близки братья были в тот день", – рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Принцы Гарри и Уильям
Принцы Гарри и Уильям / Фото: Getty Images

В прошлом году Гарри и Меган "воевали" с королевской семьей. Несмотря на то, что многие члены королевской семьи крайне негативно отреагировали на интервью Гарри и Меган, которое пара дала Опре, герцоги Сассекские стараются сохранить теплые отношения с родными, тем более с королевой.

Другой инсайдер добавил, что в последние месяцы супруга Уильяма Кейт Миддлтон пыталась восстановить дружественную связь с Меган.

"Кейт больше всех общалась с Меган с тех пор, как родилась Лилибет. Она шлет милые сообщения и подарки, надеясь улучшить отношения", – рассказал источник.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим сыном Арчи переехали в США в прошлом году. В июне этого года у пары родилась дочь Лилибет.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

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