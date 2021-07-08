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Принци Гаррі та Вільям провели серйозну розмову перед презентацією статуї принцеси Діани: про що говорили

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
8 липня, 06:30
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Герцог Сассекський і герцог Кембриджський вийшли на стежку примирення. Брати обговорили особисті питання напередодні спільної появи на публіці
Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Принци Вільям і Гаррі перед тим, як презентувати пам'ятник свїй матері принцесі Діані, поговорили по душам і, схоже, зробили перший крок до примирення.

Принци відверто говорили про свої непрості стосунки в останні роки, оскільки рішення Гаррі і Меган Маркл відмовитися від своїх королівських обов'язків і переїхати в США в 2020 році погіршило їхні стосунки.

"Вільям і Гаррі провели ранок перед відкриттям статуї, переглядаючи старі пам'ятні речі, записки Діани. Вони повністю перевернули нову сторінку у своїх стосунках і почали їхнє "зцілення". Всі навколо були в захваті від того, наскільки близькими є брати були в той день", – розповів інсайдер виданню US Weekly.

Принци Гаррі та Вільям
Принци Гаррі та Вільям / Фото: Getty Images

Минулого року Гаррі і Меган "воювали" з королівською родиною. Незважаючи на те, що багато членів королівської сім'ї вкрай негативно відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган, яке пара дала Опрі, герцоги Сассекські намагаються зберегти теплі взаємини з рідними, тим більше з королевою.

Інший інсайдер додав, що в останні місяці дружина Вільяма Кейт Міддлтон намагалася відновити дружні взаємини з Меган.

"Кейт більше всіх спілкувалася з Меган з тих пір, як народилася Лілібет. Вона шле милі повідомлення і подарунки, сподіваючись поліпшити взаємини", – розповіло джерело.

Зазначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл разом зі своїм сином Арчі переїхали в США минулого року. У червні цього року у пари народилася дочка Лілібет.

Дізнайтеся, яку пораду Меган Маркл принц Гаррі проігнорував під час свого візиту до Лондона.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

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