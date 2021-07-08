Принци Гаррі та Вільям провели серйозну розмову перед презентацією статуї принцеси Діани: про що говорили

Герцог Сассекський і герцог Кембриджський вийшли на стежку примирення. Брати обговорили особисті питання напередодні спільної появи на публіці

Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Принци Вільям і Гаррі перед тим, як презентувати пам'ятник свїй матері принцесі Діані, поговорили по душам і, схоже, зробили перший крок до примирення.

Принци відверто говорили про свої непрості стосунки в останні роки, оскільки рішення Гаррі і Меган Маркл відмовитися від своїх королівських обов'язків і переїхати в США в 2020 році погіршило їхні стосунки.

"Вільям і Гаррі провели ранок перед відкриттям статуї, переглядаючи старі пам'ятні речі, записки Діани. Вони повністю перевернули нову сторінку у своїх стосунках і почали їхнє "зцілення". Всі навколо були в захваті від того, наскільки близькими є брати були в той день", – розповів інсайдер виданню US Weekly.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Getty Images

Минулого року Гаррі і Меган "воювали" з королівською родиною. Незважаючи на те, що багато членів королівської сім'ї вкрай негативно відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган, яке пара дала Опрі, герцоги Сассекські намагаються зберегти теплі взаємини з рідними, тим більше з королевою.

Інший інсайдер додав, що в останні місяці дружина Вільяма Кейт Міддлтон намагалася відновити дружні взаємини з Меган.

"Кейт більше всіх спілкувалася з Меган з тих пір, як народилася Лілібет. Вона шле милі повідомлення і подарунки, сподіваючись поліпшити взаємини", – розповіло джерело.

Зазначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл разом зі своїм сином Арчі переїхали в США минулого року. У червні цього року у пари народилася дочка Лілібет.

Дізнайтеся, яку пораду Меган Маркл принц Гаррі проігнорував під час свого візиту до Лондона.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет: