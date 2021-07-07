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Принц Гарри во время своего визита в Лондон проигнорировал один из советов Меган Маркл

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 16:10
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Королевский эксперт обратил внимание на то, что принц Гарри впервые за долгое время нарушил одну из рекомендаций Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Приезд принца Гарри в Лондон на открытие памятника принцессе Диане обсуждают до сих пор. Королевский эксперт Ричард Иден, рассмотрев внимательно совместные снимки братьев, обратил внимание на то, что герцог Сассекский впервые за долгое время надел костюм темно-синего цвета и это не просто так. Об этом пишет Express.

Ранее Меган Маркл советовала супругу выбирать костюмы в оттенках серого для важных мероприятий. Герцогиня считает, что они лучше подходят под цвет глаз принца. Но в день открытия памятника маме принц Гарри пренебрег советом Меган и надел костюм цвета, как у принца. Уильяма.

Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Одна вещь, которую никто по-настоящему не уловил, — это уровень координации между братьями. Они оба были одеты в темно-синие костюмы, хотя Гарри не изменял своему серому костюму с тех пор, как встретил Меган. Я думаю, и на этот раз она предложила ему сделать выбор в пользу постоянного серого, но он отказался, чтобы выглядеть в унисон брату. К тому же принцесса Диана очень любила темно-синий цвет мужских костюмов, — рассказал королевский эксперт.

Напомним, недавно появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл приедут осенью в Лондон. Они будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

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