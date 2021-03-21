"Огромная дыра внутри": принц Гарри рассказал о личной потере в книге

Сын принцессы Дианы написал предисловие к книге о мальчике, потерявшем маму

Принц Гарри, который после скандального интервью собирается приехать в Лондон, написал предисловие к книге "Больница у холма", которая рассказывает о мальчике, потерявшем маму во время пандемии. В своем обращении 36-летний герцог Сассекский высказался о собственной потере.

Принц Гарри написал, что смерть его матери – принцессы Дианы в 1997 году, оставила "огромную дыру внутри", которая, однако, со временем была заполнена любовью и поддержкой, пишет Daily Mail.

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Если вы читаете эту книгу, значит, вы потеряли одного или обоих из родителей или любимого человека. Мне жаль, что я не могу обнять каждого из вас прямо сейчас, но я надеюсь, что эта история сможет утешить вас, зная, что вы не одиноки.

Когда я был маленьким мальчиком, я сам потерял маму. В то время я отказывался в это верить. Это оставило внутри меня огромную пустоту. Я знаю, что вы чувствуете, и хочу заверить вас, что со временем эта пустота будет заполнена любовью и поддержкой.

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Вы можете чувствовать себя одиноким, вам может быть грустно, вы можете злиться. Это чувство пройдет. И я пообещаю вам — вы почувствуете себя лучше и сильнее, когда будете готовы говорить о своих чувствах", – написал Гарри в книге.

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Тогда Гарри было всего 12 лет. В последствии, будучи взрослым мужчиной, принц Гарри сделал осведомленность о психическом здоровье ключевой частью своей благотворительной деятельности.

Ранее сообщалось, что принц Гарри возложил цветы к могиле принцессы Дианы в День матери.

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