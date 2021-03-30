Принцесу Діану обдурили, щоб вона дала скандальне інтерв'ю

З'явилися нові подробиці про інтерв'ю леді Ді

У королівській родині є два інтерв'ю, про які Єлизавета II і її близькі хотіли б забути. Це одкровення принца Гаррі і Меган Маркл і сенсаційне інтерв'ю Діани Спенсер у 1995 році. Саме тоді дружина принца Чарльза зізналася, як нещаслива в палаці і вперше розкрила правду про зраду чоловіка. Через стільки років спливли нові подробиці навідвертішого інтерв'ю принцеси Діани.

Як пише Daily Mail , журналіст Мартін Башир, якому мама принців Гаррі та Вільяма дала те саме інтерв'ю, підробляв документи і підживлював переконання леді Ді в невірності принца Чарльза і масштабну змову проти неї в королівській родині.

Фото: Скріншот з YouTube

За інформацією преси, журналіст говорив леді Ді про роман її чоловіка – з нянею їхніх дітей Тігго Лег-Бурк, до якої вона ревнувала Чарльза. Він показав фальшиву довідку про те, що коханка Чарльза зробила аборт і говорив, що чоловік принцеси Діани таємно їздить в подорожі з нянею дітей.

У ЗМІ припустили, що саме довідка про аборт стала тією самою фінальною крапкою, після якої леді Ді зважилася на одкровення.

Представники Мартіна Башира відмовляються коментувати ситуацію.

Раніше ми розповідали, що діти принца Вільяма написали листи принцесі Діані.

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