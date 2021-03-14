Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Папа скучает по тебе": дети принца Уильяма написали письма принцессе Диане

Сегодня, 16:59

Джордж, Шарлотта и Луи сделали самодельные открытки для своей покойной бабушки

14 марта в Великобритании отмечают День матери. По этому поводу дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи сделали самодельные открытки для своей покойной бабушки, принцессы Дианы, которую сыграет Кристен Стюарт.

На странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликованы открытки ребят, которые они нарисовали, чтобы почтить память мамы принца Уильяма.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Дорогая бабушка Диана, с Днем матери! Я тебя очень сильно люблю и всегда о тебе думаю. С любовью от Джорджа".

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Луи нарисовал открытку, на которой изображены животные, насекомые и сердце.

Читайте также:
По примеру Дианы: почему Меган Маркл объявила о второй беременности в День святого Валентина

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Дорогая бабушка Диана! Я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю, папа по тебе скучает. С любовью, Шарлотта".

"В этом году День матери снова будет другим. Многие из нас будут отдельно от своих близких в этот день. Но мы все с нетерпением ждем, когда уже снова сможем обнять наших мам. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может быть особенно сложным. Каждый год в День матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма", — говорится в посте.

Ранее мы писали, что принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В США раскупили садовые стулья - такие же, на которых сидела Меган Маркл в гостях у Опры Миллионы долларов: раскрыта сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы Елизавета II и принц Чарльз подтвердили, что королевская семья "не расистская"
принц Уильям принцесса Диана королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Вкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Сегодня, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Сегодня, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Вчера, 22:58Звездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Вчера, 11:45Фаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Вчера, 10:59Звездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Вчера, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

12 мартаЗвездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

12 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского
Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского
Как похудеть без изнурительных тренировок
Как похудеть без изнурительных тренировок

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять