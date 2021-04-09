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Приедут ли принц Гарри и Меган Маркл на похороны принца Филиппа

Сегодня, 20:35

Сейчас герцоги Сассекские проживают в США

После известия о смерти принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, все ждут официальных сообщений с соболезнованиями от всех членов семьи, а особенно от принца Гарри и Меган Маркл, которые сейчас проживают в США и находится в ссоре с родственниками.

Принц Гарри, Меган Маркл, принц Филипп
Принц Гарри, Меган Маркл, принц Филипп
Фото: Getty Images

По словам представителей королевской семьи, все дальнейшие объявления "будут сделаны в ближайшее время".

В связи с пандемией COVID-19 и ограничениями на международные перелеты пока что неясно, прилетят ли герцог и герцогиня Сассекские в Великобританию на похороны принца Филиппа. Вполне возможно, что приедет только Гарри, так как Меган беременна вторым ребенком – малышка родится уже этим летом.

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Как сообщает People, вероятность того, что принц Гарри приедет домой без супруги, очень высока. В случае, если Меган решит отправиться в Британию вместе с супругом, это будет первый раз, когда пара увидит всех членов королевской семьи после скандального интервью Опре Уинфри.

Напомним, стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа.

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