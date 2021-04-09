После переезда в США в дом Меган и Гарри девять раз приезжала полиция

В июле 2020 года супруги купили особняк в Монтесито, штат Калифорния

Летом прошлого года Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Монтесито, штат Калифорния, который обошелся им почти в 15 миллионов долларов. За последние девять месяцев к супругам девять раз приезжали копы.

Полицейские выезжали к дому Меган и Гарри после срабатывания там сигнализации. Об этом пишет The Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Только в июле 2020-го к калифорнийскому дому Гарри и Меган полиция приезжала четыре раза из-за сигнализации.

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В канун католического Рождества, в полицию поступило два вызова от пары – в их дом пытался проникнуть нетрезвый мужчина. Последний звонок в полицию от Меган Маркл и принца Гарри зафиксирован 16 февраля и вновь из-за срабатывания сигнализации.

В доме Маган и Гарри девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также есть теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. Прежним владельцем особняка был российский олигарх.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри соврали 17 раз во время скандального интервью Опре Уинфри.

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