Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

После переезда в США в дом Меган и Гарри девять раз приезжала полиция

Сегодня, 10:07

В июле 2020 года супруги купили особняк в Монтесито, штат Калифорния

Летом прошлого года Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Монтесито, штат Калифорния, который обошелся им почти в 15 миллионов долларов. За последние девять месяцев к супругам девять раз приезжали копы.

Полицейские выезжали к дому Меган и Гарри после срабатывания там сигнализации. Об этом пишет The Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Только в июле 2020-го к калифорнийскому дому Гарри и Меган полиция приезжала четыре раза из-за сигнализации.

Читайте также:
Меган Маркл отказалась от заманчивого предложения Елизаветы II

В канун католического Рождества, в полицию поступило два вызова от пары – в их дом пытался проникнуть нетрезвый мужчина. Последний звонок в полицию от Меган Маркл и принца Гарри зафиксирован 16 февраля и вновь из-за срабатывания сигнализации.

В доме Маган и Гарри девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также есть теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. Прежним владельцем особняка был российский олигарх.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри соврали 17 раз во время скандального интервью Опре Уинфри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Популярные статьи

Сегодня, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

Вчера, 15:38Здорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Вчера, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 05:05Events

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

7 апреляЗвездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

7 апреляЗвездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

7 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

7 апреляEvents

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляЗвездно

Никаких оргий и мужиков: подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять