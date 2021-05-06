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Женщина, не умеющая стареть, станет киллером

Сегодня, 19:23

Звезда сериала "Сплетница" и по-совместительству супруга Райана Рейнольдса Блейк Лайвли получила новую роль. А пока вспоминаем один из лучших фильмов в ее фильмографии "Век Адалин"

"Век Адалин"
"Век Адалин"
Фото: themoviedb.org

Блейк Лайвли, исполнившая роль женщины, которая внезапно перестала стареть, в фильме "Век Адалин", получила главную роль в экранизации комикса "Леди Киллер". Блейк сыграет идеальную домохозяйку из 50-х, которая в тайне от своей семьи и друзей ведет другую жизнь – профессионального киллера.

Известно, что сценарий фильма напишет Диабло Коди, лауреатка Оскара за "Джуно". Она также писала сценарий к фильму "Талли" с Шарлиз Терон в главной роли. А вот актриса Блейк Лайвли не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером проекта.

А пока кино готовится, предлагаем насладиться игрой Лайвли в фильме "Век Адалин" на OLL.TV.

"Век Адалин"
"Век Адалин"
Фото: themoviedb.org

По сюжету, более шести десятков лет назад Адалин (Блейк Лайвли) пережила вследствие автомобильной катастрофы переохлаждение и остановку сердца. Она не стареет с тех пор ни на день. Адалин живет насыщенной жизнью, а ее неизменными спутниками остаются ее дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставила ей шанс обрести настоящую любовь.

На праздновании Нового года Адалин знакомится с молодым человеком по имени Эллис, ради которого она захочет снова стать смертной и красиво стареть вместе с ним.

"Век Адалин"
смотрите на olltv
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