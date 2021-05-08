Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Прем'єра нового серіалу з елементами детективу Кришталеві вершини: що відомо про сюжет і акторів

Сьогодні, 10:00

Нова мелодрама здивує глядачів несподіваними поворотами сюжету, в якому також присутні елементи детектива і трилера

"Кришталеві вершини"
"Кришталеві вершини"
Фото: пресслужба

У понеділок, 10 травня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 8-серійної картини "Кришталеві вершини". Зйомки серіалу проходили не тільки в Києві, а й в мальовничих Карпатах, де акторам навіть "пощастило" промерзнути. Про що розповідає серіал і хто виконав головні ролі – читайте далі.

За сюжетом, Ліза Каменева мріє вступити до художнього училища і займатися тим, що любить найбільше, – малювати. Але батько бачить її майбутнє тільки як продовжувачки сімейної справи. Одного разу Ліза втікає з дому і, рятуючись від хуліганів, знайомиться з Владом, який захищає дівчину. Хлопець приїхав у місто з невеликого села в горах, щоб вступити в економічний ВНЗ. Здається, що на них чекає безхмарне майбутнє, але Лізі і Владу доведеться пережити дуже нелегкі випробування.

"Кришталеві вершини"
"Кришталеві вершини"
Фото: прес-служба

Головну роль у новій картині виконала молода акторка Валерія Мельник. Дівчина зізнається: їй близькі життєві орієнтири Лізи. Хоча самій Валерії пощастило більше, ніж її героїні – батьки повністю підтримали її бажання стати акторкою.

Валерія Мельник
Валерія Мельник
Фото: прес-служба

"Вони – моя опора по житті. Шалено їх люблю і щаслива, що не дивлячись на те, що вони люди абсолютно не творчих професій, дали мені можливість рухатися в тому напрямку, в якому мені хотілося розвиватися, – зазначає Валерія Мельник. – Ліза мені подобається своєю життєрадісною позицією і умінням дотримуватися обраного курсу, незалежно від тих обставин, які їй підкидає життя. Це, як мені здається, дуже цінна навичка. Їй дуже непросто по житті даються різні цілі, але вона все-таки намагається бути відвертою з собою і робити те, що велить їй серце".

Зйомки фільму проходили в Києві і в Карпатах. На висоті 1800 метрів, далеко від цивілізації, героям належить позбутися зацикленості на помилкових ідеалах і примарних вершинах, каже режисер і автор сценарію картини Альона Райнер. Саме зйомки в горах виявилися для кіношників справжнім викликом.

"Кришталеві вершини"
"Кришталеві вершини"
Фото: прес-служба

"Найскладнішими були всі ті сцени, які знімали на вулиці при мінус 20 градусів, – сміється Слава Красовська, яка зіграла молоду мачуху Лізи. – Ти не дуже тепло одягнений, а потрібно примудритися вимовити всі слова, при тому що губи відмерзають. Я це завжди називаю: "Хотіла бути артисткою – отримуй".

Слава Красовська
Слава Красовська
Фото: прес-служба

Також у фільмі глядачі побачать акторів Гаврила Федотова, Олександра Нікітіна, Гліба Михайличенка, Віктора Жданова, Віталія Салія, Ніну Набоку, Андрія Самініна, Інну Капінос, Ігоря Денисова.

Оператори-постановники – Артем Васильєв і Олександр Шилов. Продюсери: Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

Дивіться прем'єру серіалу "Кришталеві вершини" з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми анонсували нову круту військову драму "Сестричка". Що відомо про серіал – читайте тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Легендарний Мортал Комбат повертається! Ми побачили нову екранізацію гри - і це вогонь Жінка, яка не вміє старіти, стане кілером Фільми тижня
прем'єри серіали що подивитися
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Сьогодні, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

Вчора, 17:40Модно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

Вчора, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 10:49Зірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти