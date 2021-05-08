Прем'єра нового серіалу з елементами детективу Кришталеві вершини: що відомо про сюжет і акторів

Нова мелодрама здивує глядачів несподіваними поворотами сюжету, в якому також присутні елементи детектива і трилера

"Кришталеві вершини" Фото: пресслужба

У понеділок, 10 травня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 8-серійної картини "Кришталеві вершини". Зйомки серіалу проходили не тільки в Києві, а й в мальовничих Карпатах, де акторам навіть "пощастило" промерзнути. Про що розповідає серіал і хто виконав головні ролі – читайте далі.

За сюжетом, Ліза Каменева мріє вступити до художнього училища і займатися тим, що любить найбільше, – малювати. Але батько бачить її майбутнє тільки як продовжувачки сімейної справи. Одного разу Ліза втікає з дому і, рятуючись від хуліганів, знайомиться з Владом, який захищає дівчину. Хлопець приїхав у місто з невеликого села в горах, щоб вступити в економічний ВНЗ. Здається, що на них чекає безхмарне майбутнє, але Лізі і Владу доведеться пережити дуже нелегкі випробування.

"Кришталеві вершини" Фото: прес-служба

Головну роль у новій картині виконала молода акторка Валерія Мельник. Дівчина зізнається: їй близькі життєві орієнтири Лізи. Хоча самій Валерії пощастило більше, ніж її героїні – батьки повністю підтримали її бажання стати акторкою.

Валерія Мельник Фото: прес-служба

"Вони – моя опора по житті. Шалено їх люблю і щаслива, що не дивлячись на те, що вони люди абсолютно не творчих професій, дали мені можливість рухатися в тому напрямку, в якому мені хотілося розвиватися, – зазначає Валерія Мельник. – Ліза мені подобається своєю життєрадісною позицією і умінням дотримуватися обраного курсу, незалежно від тих обставин, які їй підкидає життя. Це, як мені здається, дуже цінна навичка. Їй дуже непросто по житті даються різні цілі, але вона все-таки намагається бути відвертою з собою і робити те, що велить їй серце".

Зйомки фільму проходили в Києві і в Карпатах. На висоті 1800 метрів, далеко від цивілізації, героям належить позбутися зацикленості на помилкових ідеалах і примарних вершинах, каже режисер і автор сценарію картини Альона Райнер. Саме зйомки в горах виявилися для кіношників справжнім викликом.

"Кришталеві вершини" Фото: прес-служба

"Найскладнішими були всі ті сцени, які знімали на вулиці при мінус 20 градусів, – сміється Слава Красовська, яка зіграла молоду мачуху Лізи. – Ти не дуже тепло одягнений, а потрібно примудритися вимовити всі слова, при тому що губи відмерзають. Я це завжди називаю: "Хотіла бути артисткою – отримуй".

Слава Красовська Фото: прес-служба

Також у фільмі глядачі побачать акторів Гаврила Федотова, Олександра Нікітіна, Гліба Михайличенка, Віктора Жданова, Віталія Салія, Ніну Набоку, Андрія Самініна, Інну Капінос, Ігоря Денисова.

Оператори-постановники – Артем Васильєв і Олександр Шилов. Продюсери: Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

Дивіться прем'єру серіалу "Кришталеві вершини" з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

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