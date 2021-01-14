Предполагаемый любовник мужа Кардашьян сделал неожиданное заявление

Певец и дрэг-квин отреагировал на слухи о романе с Канье Уэстом

Фанаты Ким Кардашьян активно обсуждают ее развод с рэпером Канье Уэстом. Одной из вероятных причин стала измена Канье с… мужчиной. Ходили слухи, что Уэст тайно встречается с известным в США блогером, певцом, дрэг-квин и владельцем бренда косметики Джеффри Старом.

В своем Twitter-аккаунте Джеффри сделал очень неожиданное заявление, прокомментировав слухи о романе с Уэстом. Оказалось, что между ним с Канье ничего не было и нет, но зато теперь Стару с целью познакомиться стали писать другие рэперы.

"Я точно не сплю с Канье, но количество рэперов, которые мне пишут в личные сообщения, просто зашкаливает!" – написал Стар.

Скриншот: https://twitter.com/jeffreestar

Отметим, что слухи о романе Джеффри и Канье появились после того, как американская TikTok-звезда Ава Луиза намекнула, что у нее есть информация об Уэсте и его отношениях с "очень известным бьюти-гуру".

Канье Уэст, Джеффри Стар, Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/, twitter.com/jeffreestar

Ранее мы вспомнили самые громкие скандалы Канье Уэста.

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