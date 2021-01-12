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На фоне слухов о разводе: Ким Кардашьян вернулась в Instagram и показала фото без обручального кольца

Сегодня, 11:14

Ким отсутствовала в соцсети две недели

На днях СМИ начали писать о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Писали даже, что рэпер изменил своей супруге с блогером, певцом и владельцем бренда косметики Джеффри Старом.

И хотя ни Ким, ни Канье не публично не комментируют слухи о своем разрыве, светская львица вернулась в соцсети. Кардашьян отсутствовала в Instagram около двух недель.

В сторис знаменитость запостила несколько видео, в которых рассказала о новинке своего бренда одежды и нижнего белья Skims. Примечательно, что на пальце Ким нет обручального кольца.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее сообщалось, что Канье Уэст планирует сменить место жительства после развода с Ким Кардашьян. Согласно информации инсайдера, рэпер собирается переехать в Лондон ради проповеднической деятельности.

инсайдеры отмечают, что Ким и Канье живут отдельно уже несколько месяцев.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото.

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