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Названа причина развода Ким Кардашьян с мужем. Канье Уэст гей?

Сегодня, 18:49

В Сети появились новые слухи

Пока Канье Уэст и Ким Кардашьян никак не комментируют свой развод, в Сети продолжаются появляться новые слухи. На этот раз причиной расставания назвали измену Канье Уэста с блогером, певцом и владельцем бренда косметики Джеффри Старом.

Об этом заговорила популярный тиктокер Ава Луиза. Именно на ее страничке появилось видео, на котором она рассказывает, что пока еще муж Ким Кардашьян переспал с Джеффри Старом. Она отметила, что не может раскрыть источника этой информации.

"Я не могу сказать кто. Потом он подаст на меня в суд. Намекаю, что измена – это одна из причин, почему Канье теперь настолько религиозен. Это его ненависть к самому себе", – заявила девушка.

Канье эти слухи никак не комментирует, а вот Джеффри Стар решил подогреть интерес ко всей это ситуации. В Twitter он заявил, что собрался на воскресную службу в церковь, намекая на религиозные мероприятия с участием Уэста.

Стоит отметить, что когда-то в СМИ уже ходили слухи о нетрадиционной ориентации Канье. Говорили, что с Кардашьян у них фиктивный брак, а на самом деле репер встречается с креативным директором Burberry – Рикардо Тиши.

Слухи о нетрадиционной ориентации Канье Уэста
Слухи о нетрадиционной ориентации Канье Уэста
Фото: Telegram-канал Только никому

Канье Уэст с Рикардо Тиши
Канье Уэст с Рикардо Тиши
Фото: Telegram-канал Только никому

Канье Уэст с Рикардо Тиши
Канье Уэст с Рикардо Тиши
Фото: Telegram-канал Только никому

Ранее мы вспомнили самые громкие скандалы Канье Уэста.

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