Канье Уэст переедет в Лондон ради проповеднической деятельности – СМИ

Рэпер планирует сменить место жительства после развода с Ким Кардашьян

Хоть Канье Уэст и Ким Кардашьян еще официально не развелись, но в Сети уже появилась информация, что репер планирует переехать в Лондон. Об этом сообщает издание The Mirror.

Согласно информации инсайдера, американский рэпер Канье Уэст собирается переехать в Лондон ради проповеднической деятельности.

"Канье рассказал приятелям, что видит свое будущее в Лондоне. Он намерен проводить воскресные службы в Европе и считает, что столица Великобритании может стать для этого хорошей базой", – рассказал инсайдер.

Канье Уэст Фото: Getty Images

Сам Канье никак не комментирует слухи о своей жизни.

Напомним, недавно одна тиктокер заявила, что Канье Уэст изменил Ким Кардашьян с геем Джеффри Старом и это стало причиной развода. Позже Джеффри Стар опроверг эти слухи.

Ранее мы вспоминали самые громкие скандалы Канье Уэста.

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