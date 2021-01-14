Ймовірний коханець чоловіка Кардаш'ян зробив несподівану заяву

Співак і драг-квін відреагував на чутки про роман з Каньє Вестом

Фанати Кім Кардаш'ян активно обговорюють її розлучення з репером Каньє Вестом. Однією з ймовірних причин стала зрада Каньє з... чоловіком. Ходили чутки, що Вест таємно зустрічається з відомим в США блогером, співаком, драг-квін і власником бренду косметики Джеффрі Старом.

У своєму Twitter-аккаунті Джеффрі зробив дуже несподівану заяву, прокоментувавши чутки про роман з Вестом. Виявилося, що між ним з Каньє нічого не було і немає, але зате тепер Стару з метою познайомитися стали писати інші репери.

"Я точно не сплю з Каньє, але кількість реперів, які мені пишуть в особисті повідомлення, просто зашкалює!" – написав Стар.

Скріншот: https://twitter.com/jeffreestar

Зазначимо, що чутки про роман Джеффрі і Каньє з'явилися після того, як американська TikTok-зірка Ава Луїза натякнула, що у неї є інформація про Веста і його стосунки з "дуже відомим б'юті-гуру".

Каньє Вест, Джеффрі Стар, Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/, twitter.com/jeffreestar

Раніше ми згадали найгучніші скандали Каньє Веста.

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