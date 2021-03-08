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Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 12:12

8 марта в Великобритании отмечается День Содружества

8 марта в Великобритании традиционно отмечают День Содружества. По этому случаю королева Елизавета II выступила с обращением к своему народу. Из-за разницы во времени, ее видео было показано раньше, чем интервью Меган и Гарри у Опры Уинфри.

Ее Величество для важного дня выбрала элегантный синий костюм, который украсила драгоценной брошью. Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

, The Royal Family (@theroyalfamily)

В своей речи королева подчеркнула важность поддержания связи с семьей и друзьями в период испытаний, но не упомянула ни принца Гарри, ни его супругу.

"Мы все по-прежнему ценим поддержку, обширный опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности", – сказала Ее Величество.

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королевская семья королева Елизавета II
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