З'явився зворушливий знімок вагітної Меган Маркл і принца Гаррі в саду: фото

Після шокуючого інтерв'ю показали раніше неопубліковане фото пари

В останні пару днів до Меган Маркл і принца Гаррі, які дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, прикута подвоєна увага. Тепер в поле обговорення і потрапив новий знімок фотографа Місана Гаррімана, який робив фотосесію герцогу і герцогині Сассекським в саду.

На опублікованій фотографії в Instagram-акаунті фотографа, чітко видно кругленький животик Меган. В інтерв'ю колишні члени британської монархії як раз казали, що чекають народження дочки.

"Яка чудова новина для святкування Міжнародного жіночого дня! Вітаю, друзі, і ласкаво просимо в клуб #папінадочка Гаррі", – написав Місан Гарріман.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Фото: instagram.com/misanharriman

В інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі відзначили, що більше не планують мати дітей, а дівчинка народиться вже на початку цього літа. Тим часом їхньому синові, принцу Арчі в травні буде вже два роки.

Дивіться скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі:

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