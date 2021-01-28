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По "Игре престолов" сделают мультик для взрослых

Сегодня, 10:49

Сейчас для проекта ищут сценаристов

Создатели "Игры престолов" не готовы расставаться с любимой историей и готовы удивлять зрителя новыми. Телеканал HBO планирует дополнить вселенную саги и выпустить анимационный сериал по мотивам "Игры престолов", который будет ориентирован на взрослую аудиторию. Мультфильм будет сохранять дух и атмосферу оригинального сериала, а значит в нем останутся интриги, жестокость, секс и войны.

Кроме того, недавно стало известно, что HBO уже работает над сериалом "Повести о Дунке и Эгге" – спин-оффом "Игры престолов". Анимационный сериал тоже будет расширять полюбившийся зрителям сюжет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, проект находится на ранних стадиях разработки. Вполне вероятно, что он так и не увидит свет.

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: themoviedb.org

Тем не менее уже проводятся встречи с потенциальными сценаристами, чтобы выбрать автора для предстоящего проекта. Контракт автора серии "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина с телеканалом HBO все еще продолжается, а значит они будут и дальше работать над этой вселенной, ведь в ней еще много нерассказанных сюжетов.

Ранее мы сделали обзор самых ожидаемых фильмов на Netflix в этом году.

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сериалы Игра престолов
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