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Еще один приквел "Игры престолов". HBO работает над сериалом "Повести о Дунке и Эгге"

Сегодня, 12:40

Каждый эпизод будет длиться около часа

Сериаломаны увидят еще одну экранизацию книг Джорджа Мартина. Телеканал HBO работает над вторым приквелом "Игры престолов". Первый рассказывает о Доме драконов Таргариенов, а этот будет основан на серии фэнтези-новелл "Повести о Дунке и Эгге" (Tales of Dunk and Egg).

Как сообщает Variety, адаптация находится на ранней стадии разработки, поэтому говорить об актерском составе еще рано. Известно, что каждый эпизод будет длиться около часа.

"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: HBO

Сюжет "Повести о Дунке и Эгге" разворачивается всего лишь за 90 лет до событий, показанных в "Игре престолов". Главный герой – рыцарь Дункан Высокий, отправляется в путешествие на турнир в замок Эшфорд и по дороге встречает Эйгона Таргариена.

Ранее сообщалось, что умер один из создателей "Игры престолов" Линь Ци.

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