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Автор хита из TikTok впервые станет отцом: как выглядит его красотка-избранница

Сегодня, 18:28

Джейсон Деруло и Джена Фрумс скоро станут родителями!

Звездный беби-бум продолжается! Только сегодня стало известно, что Хилари Дафф в третий раз стала мамой, как девушка популярного американского певца Джейсона Деруло сообщила о скором пополнении в их семье.

В Instagram 27-летней красотки-модели Джены Фрумс появилось ее совместное фото с Джейсоном Деруло. На снимке виден круглый животик модели, за который ее обнимает возлюбленный.

"Мама и папа", – коротко написала Джена Фрумс.

Джейсон Деруло и Джена Фрумс станут родителями
Джейсон Деруло и Джена Фрумс станут родителями
Фото: instagram.com/jenafrumes

Одновременно с ней исполнитель хита Whatcha Say Джейсон Деруло разместил видео в своем Instagram. Ролик был снят на Багамах и состоит из нарезки красивых кадров.

"Ничего не может быть более волнительным, чем эта новая глава в нашей жизни", – написал Джейсон Деруло.

Джейсон Деруло и Джена Фрумс
Видео: instagram.com/jasonderulo

Джейсон Деруло начал встречаться с Дженой Фрумс в начале 2020 года. Ранее артист состоял в отношениях с актрисой Дафни Джой, а Джена Фрумс – бывшая девушка полузащитника "Манчестера Юнайтед" Джесси Лингарда.

31-летний певец Джейсон Деруло прославился после сингла Whatcha Say, который в 2009 году попал на первую позицию чарта Billboard Hot 100. До сих пор артист в числе популярных исполнителей.

Ранее сообщалось, что дочь Снежаны Егоровой рассказала о критике родителей и постоянном сравнении с мамой.

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Источник: instagram.com/jenafrumes
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