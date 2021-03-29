Автор хіта з TikTok вперше стане батьком: як виглядає його красуня-обраниця

Джейсон Деруло і Джена Фрумс скоро стануть батьками!

Зірковий бебі-бум розпочався! Тільки сьогодні стало відомо, що Хіларі Дафф втрете стала мамою, як дівчина популярного американського співака Джейсона Деруло повідомила про майбутнє поповнення в їхній сім'ї.

У Instagram 27-річній красуні-моделі Джени Фрумс з'явилося її спільне фото з Джейсоном Деруло. На знімку видно круглий животик моделі, за який її обіймає коханий.

"Мама і тато", – коротко написала Джена Фрумс.

Джейсон Деруло і Джена Фрумс стануть батьками Фото: instagram.com/jenafrumes

Одночасно з нею виконавець хіта Whatcha Say Джейсон Деруло розмістив відео у своєму Instagram. Ролик був знятий на Багамах і складається з нарізки красивих кадрів.

"Нічого не може бути більше зворушливим, ніж ця нова глава в нашому житті", – написав Джейсон Деруло.

Джейсон Деруло і Джена Фрумс Відео: instagram.com/jasonderulo

Джейсон Деруло почав зустрічатися з Дженою Фрумс на початку 2020 року. Раніше артист був у стосунках з акторкою Дафні Джой, а Джена Фрумс – колишня дівчина півзахисника "Манчестера Юнайтед" Джессі Лінгард.

31-річний співак Джейсон Деруло прославився після синглу Whatcha Say, який у 2009 році потрапив на першу позицію чарту Billboard Hot 100. По цей час артист серед популярних виконавців.

Раніше повідомлялося, що дочка Сніжани Єгорової розповіла про критику батьків і постійне порівняння з мамою.

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