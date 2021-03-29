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"Ты была хуже всех": дочь Снежаны Егоровой рассказала о критике родителей и постоянном сравнении с мамой

Сегодня, 14:30

Смотрите эксклюзивное интервью с актрисой в программе "Зірковий шлях"

Стася Ровинская в свои 28 лет успешная актриса и мама троих детей. Она знает все о кино с самого детства, ведь ее родители – режиссер Семен Горов и актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая ранее рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского.

В интервью для "Зірковго шляху" Стася призналась, что не хотела быть актрисой, и также затронула тему взаимоотношений со своей знаменитой мамой.

"Я не знала, кем я хочу быть. Это была самая большая проблема", – говорит Стася. Но Снежана Егорова все же подтолкнула дочь попробовать себя в актерстве.

"Я очень переживала, что все будут говорить, что ты дочь Снежаны Егоровой, Семена Горова... У тебя нет права на ошибку. Если что-то не получалось, это значило, что ты бездарь", – делится актриса.

Однажды Стася играла главную роль в постановке сказки "Алиса в стране чудес", куда пригласила своих родителей. После спектакля они сказали дочери, что это было ужасно.

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"Мама и папа ко мне подошли и сказали "Ты была хуже всех. Ты понимаешь, что все были лучше тебя? Это было ужасно, нам было стыдно". Мне было очень обидно, я начала плакать. Думаю – все, мне не нужно этим заниматься. Это очень сильно ударило по мне", – вспоминает Ровинская.

Актриса Снежана Егорова с дочерью Стасей
Актриса Снежана Егорова с дочерью Стасей
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Но говоря о маме, она признается, что уважает и любит Снежану. Хотя очень переживала развод родителей, потому что с папой у нее всегда была особая связь.

"Я иногда слышала фразы "Ты так похожа на своего отца". Мама мне говорила. И это я чувствовала как вину. И это тоже на меня повлияло. При формировании меня как личности. Потому что ты себя ассоциируешь с мамой и с папой. И когда твой папа как какой-то плохой, то ты тоже вроде немножко плохая, когда тебе говорят, что ты так похожа на своего отца, – говорит Стася. – Я не виню свою маму, она не хотела сказать это как-то плохо. Но это очень отпечаталось в сознании. И для меня это был удар".

Напомним, что ранее Снежана Егорова сделала скандальное заявление об украинских героях.

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