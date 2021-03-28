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Хилари Дафф в третий раз стала мамой. Актриса рожала дома (фото)

Сегодня, 09:08

Хилари поделилась первыми фотографиями с дочкой

33-летняя Хилари Дафф, вслед за Эмили Ратаковски сообщила, что стала мамой в третий раз. Актриса, которая на этот раз решила рожать дома, показала фотографии новорожденной малышки и рассекретила ее имя.

Черно-белыми кадрами звездная мама поделилась в своем Instagram-аккаунте. "Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!", – подписала один из снимков Хилари.

Актриса Хилари Дафф
Актриса Хилари Дафф
Фото: instagram/hilaryduff/

Оказывается, артистка родила еще 24 марта, но сообщила об этом только сейчас.

Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

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Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

В 2019 году Хилари Дафф тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кома. У пары есть общий ребенок дочь Бэнкс, которая родилась в 2018 году. У актрисы также есть сын Лука от игрока НХЛ Майка Комри, с которым она развелась в 2016-м.

Напоминаем, что уже сегодня ночью нам придется перевести время с зимнего на летнее. Зачем это делать и что о переходе думают украинцы, смотрите в новом выпуске "Дед Панч и молодежь".

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе.

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