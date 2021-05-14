Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От битья посуды до антидепрессантов: история отношений Златы Огневич

Сегодня, 17:21

Злата Огневич рассказала о нелегком опыте абьюзивных отношений, психотерапевте и антидепрессантах

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: Скриншот из видео

Певица Злата Огневич стала участницей второго сезона шоу "Холостячка", в котором за ее сердце будут бороться сразу несколько мужчин.

Очевидно, она уже готова к романтическим отношениям, но предыдущие романы Златы были не самыми радужными. О них артистка и рассказала в интервью для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина".

Первые серьезные отношения у Огневич произошли в студенческие годы. Это был парень из духового отделения, с которым она даже познакомила своих родителей. Но в итоге пара рассталась, потому что, по словам Златы, она изменилась, и ее возлюбленный изменился.

Были в ее жизни и отношениях с физическим насилием.

"У нас была такая итальянская семейка. И очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то кино итальянском. Но в жизни, поверьте мне, это никакого лично мне удовольствия не доставляло", – поделилась Огневич.

Читайте также:
Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

В какой-то момент дошло до того, что мужчина ударил ее и ушел. "И когда он вернулся, я сказала: "Все, собирай чемоданы, на этом все закончено". Это была последняя капля. Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала: "Ты знаешь, я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной сделал во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше", – рассказала певица.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

И если из этих отношений Злата вышла самостоятельно, то в последующих не обошлось без посторонней помощи.

"Были такие отношения, после которых я начала ходить по психотерапевту и сидела некоторое время на антидепрессантах", – призналась Огневич.

Бывший постоянно критиковал ее фигуру, внешность и талант. В какой-то момент Злата поняла, что ей очень больно находиться в этих отношениях.

Недавно экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-супруге DZIDZIO говорили о изменах артиста: Я подозревала, что это имеет место быть 5 цитат Алана Бадоева из нового интервью: о Жанне, разводе и другом 7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода
Злата Огневич романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении

Популярные статьи

Сегодня, 14:03Вкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Сегодня, 10:26Звездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

Сегодня, 09:43Звездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Сегодня, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Сегодня, 05:12Психо

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

Вчера, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

12 маяЗвездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 маяЗвездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

12 маяМодно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

12 маяПартнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

12 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Новости партнеров

Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Тема про доньку для Сумської болюча
Тема про доньку для Сумської болюча
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять