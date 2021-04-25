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Нетипичный Оскар-2021: чем будет удивлять самое ожидаемое кинособытие года

Сегодня, 11:09

В ночь с воскресенья на понедельник в 93-й раз будут объявлены лауреаты самой престижной кинопремии Оскар

Впечатляющий, необычный и впервые не только в США. Сегодня вечером в Лос-Анджелесе раздадут "Оскар".

Впервые в истории кинопремии красную дорожку готовят еще и в Лондоне и Париже – чтобы кинозвезды, которые не смогут добраться в Голливуд из-за COVID, смогли присутствовать на церемонии. А тех, кто все-таки доехал до Лос-Анджелеса ждет самоизолияция.

Спецкор телеканала "Украина 24" в США Юрий Гула уже узнал, как в этом году будут раздавать "Оскар" и кто главные претенденты. А также он расскажет, какими нарядами будут удивлять звезды и что в подарочных пакетах, которые актеры получают вместе со статуэткой.

Сюжет Юрия Гулы

Красная дорожка, сотни самых известных звезд и тысячи гостей в центре Лос-Анджелеса. Так было всегда, но в этом году COVID-10 изменил сценарий и перекроил оскаровские планы. Если звезды пройдут по красной дорожке , то гостей – не допустят. Для них построили отдельный зал на железнодорожном вокзале Union Station. Так обустроили места и установили несколько метровых статуэток, как символ и напоминание – все пути ведут в Голливуд.

"Оскар"
"Оскар"
Фото: Getty Images

Попасть на "Оскар" в этом году сложнее, чем отправиться в заокеанскую путешествие. Гости, даже здешние должны сдать три отрицательных теста на COVID-19 и отсидеть многодневный карантин. Чтобы избежать скопления людей, каждой звезде вручат персональные расписание и маршрут.

Перед камерой им можно будет снять маски, а на рекламную паузу во время трансляции всех присутствующих попросят снова надеть. Сократят время для позирования и на тротуаре. Вместо сотни журналистов – будет всего три фотографы. Но организаторы держат интригу: пообещали, что именно нынешняя церемония по атмосфере будет как фильм, персонажи которого – все ее участники. Поэтому звездам сегодня придется поработать, а не развлекаться.

Фото: Сегодня

"Хотим, чтобы потом все сказали: "Это было прекрасно, это было смотреть интересно". Чтобы люди почувствовали и захотели пойти в кинотеатр снова", – делится планами продюсер церемонии "Оскар" Джесси Коллинз.

Брэд Питт, Харрисон Форд, Риз Уизерспун и Хоакин Феникс и это не весь звездный список – кто в этом году будет вручать оскаровские статуэтки.

Среди претендентов – не менее звездный состав. Хопкинс, которому 83 года, претендует на лучшую мужскую роль. Между прочим актер уже побил рекорд как самый старший номинант. В 83 года он снялся в пронзительной истории "Отец", где сыграл больного деменцией мужчину.

Актер Энтони Хопкинс
Актер Энтони Хопкинс
Фото: Getty Images

Еще один рекорд – самое длинное название фильма и это "Борат 2", в котором снялся Саша Барон Коэн – британский юморист и актер. Название, конечно, для удобства сократили, а полная звучит как: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Здесь 110 букв на языке оригинала.

В этом году также самое большое количество женских номинаций за всю истории премии – 70.

А вот актриса Гленн Клоуз, которая когда-то еще играла в фильме "101 далматинец" теперь рекордсменка по количеству номинаций на "Оскар" без побед. И здесь ее поймет только Леонардо Ди Каприо. Для Клоуз сегодняшняя церемония – восьмая попытка получить заветную статуэтку.

Кому точно предсказывают "Оскар" в номинации лучший фильм – драма "Земля кочевников". Картина снятая с участием как профессиональных, так и непрофессиональных актеров рассказывает о женщине, которая присоединилась к сообществу кочевников, путешествующих по Америке.

"Земля кочевников"
"Земля кочевников"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Организаторы уже подсчитали, сама церемония обойдется в 40 миллионов долларов. Лишь 30 секундный рекламный ролик во время трансляции "Оскар" стоит два миллиона. Мало кто знает, но кроме статуэтки звезды получают еще и подарки. В этом году дарить молоток, которым можно освобождать животных из закрытых авто в жару. Правда, организаторы не говорят, кто потом будет возмещать за разбитые окна владельцам авто.

Кроме того, еще отдых в лучшем SPA-центре мира на четыре дня. Посещение пластического хирурга, косметолога. Разнообразные средства ухода за кожей и даже бутылка водки. Цена подарочного пакета составляет около пяти тысяч долларов.

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля в 01:30 телеканал "Украина" покажет эксклюзивную трансляцию 93-й церемонии вручения самой престижной премии мира "Оскар"

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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