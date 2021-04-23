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Вот 5 актеров, которые могут выиграть Оскар-2021 – коротко о них

Сегодня, 17:30

В этом году за престижную статуэтку в номинации "Лучший актер" соревнуются пять сильных кинозвезд. Рассказываем, что известно о номинантах

В ожидании церемонии "Оскар" мы продолжаем обсуждать номинантов. Мы уже рассказали о пяти актрисах, номинированных в категории "Лучшая женская роль", поэтому наступил черед мужчин.

Для кого-то из них эта номинация стала возможностью заявить о себе в Голливуде, в то время как у некоторых из актеров уже есть золотые статуэтки. Один из них и вовсе может быть награжден посмертно. Но все пятеро оказались достойны звания "Лучшего актера".

В категории "Лучшая мужская роль" за победу борются:

  • Чедвик Боузман – "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Риз Ахмед – "Звук металла"
  • Энтони Хопкинс – "Отец"
  • Гэри Олдмен – "Манк"
  • Стивен Ян – "Минари"

Что же известно о каждом из них – рассказываем.

Чедвик Боузман

Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
Фото: Imdb.com

Так уж случилось, что свою первую и последнюю номинацию на "Оскар" звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман получил посмертно. Роль трубача-виртуоза в фильме "Ма Рейни: Мать блюза" стала последней для актера. Несмотря на то, что фильм рассказывает об одной из первых профессиональных исполнительниц блюза Ма Рейни, акцента в нем больше на Чедвике Боузмане.

Зная, как в Голливуде любят сильные и пронзительные биографические фильмы, и любят Чедвика, вероятно, именно ему и достанется золотая статуэтка.

Риз Ахмед

Риз Ахмед в фильме "Звук металла"
Риз Ахмед в фильме "Звук металла"
Фото: filmaffinity.com

38-летний британо-пакистанский актер Риз Ахмед первый мусульманин, которого номинировали на звание "Лучшего актера". Но это далеко не первая роль для кинозвезды: он известен по фильмам "Дорога на Гуантанамо", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" и появлялся в "Джейсоне Борне" с Мэттом Деймоном.

При подготовке к роли музыканта, который начинает терять слух, Риз Ахмед более полугода оттачивал игру на барабанах и разучивал язык жестов. Говорят, что кино "Звук металла" получилось очень сильным и атмосферным.

Энтони Хопкинс

"Отец"
"Отец"
Фото: Скриншот из YouTube

83-летний Хопкинс даже не думает идти на пенсию, ему хорошо и в кино, тем более, что это его шестая номинация на "Оскар". При этом золотая статуэтка у актера уже есть – за всем известную роль жуткого Ганнибала Лектора в "Молчании ягнят". Однако драма "Отец", рассказывающая о мужчине, который начинает терять связь с реальностью из-за деменции, по отзывам зрителей, оказалась куда страшнее ранее указанного триллера.

В драме "Отец" Энтони играет роль 83-летнего старика, который теряет память и перестает узнавать самых близких людей.

Умение тонко чувствовать своего персонажа, открывать разные грани в нем помогло Хопкинсу сделать эту роль едва ли не лучшей в его карьере.

Гэри Олдмен

Гэри Олдмен в фильме "Манк"
Гэри Олдмен в фильме "Манк"
Фото: Netflix

Сириус Блек из "Гарри Поттера", агент МИ-6 в "Шпион, выйди вон!" и Уинстон Черчилль в фильме "Темные времена" – у Гэри Олдмена сотни лиц. Один из самых уникальных актеров мира, Олдмен с легкостью превращается как в злодея, так и в честолюбивого героя, заставляя нас, зрителей, полюбить каждого из них.

У Гэри Олдмена уже есть один "Оскар" – за роль Черчилля. Если бы не очевидная, как нам кажется, победа Чедвика Боузмана, Олдмен действительно мог бы получить эту статуэтку.

В фильме "Манк" Гэри Олдмен играет легендарного сценариста Германа Манкевича, который прославился благодаря знаменитому, но в такой же мере и скандальному фильму "Гражданин Кейн".

Стивен Ян

Стивен Ян в фильме "Минари"
Стивен Ян в фильме "Минари"
Фото: Скриншот из YouTube

Сериаломаны сейчас быстро вспомнят, откуда же они знают Стивена Яна. Этот актер сыграл роль Гленна в сериале "Ходячие мертвецы". Роль принесла Стивену мировую славу и любовь зрителей. Но к "Оскару" Стивена привела драма "Минари" – о южнокорейской семье иммигрантов, которые переезжают в США.

В фильме Стивен играет отца семейства, который хочет построить успешное будущее для своей семьи, но достичь "американскую мечту" иммигранту не так просто.

Смотрите детальный обзор 8 кинолент, которые борются за звание лучшего фильма на Оскаре-2021.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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