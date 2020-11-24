Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Кристина Горняк попросила Елену Войченко не распространять о ней лживую информацию

Нынешняя супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука Кристина Остапчук (Горняк) обратилась к бывшей жене шоумена Елене Войченко с просьбой "оставить ее в покое" и прекратить" распространять ложную информацию" о ней и Владимире.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: Виктор Распутин

А позже – Елена ответила Кристине, обвинив ее во лжи. Рассказываем все по порядку.

В своих Instastories Кристина опубликовала видеообращение, в котором призналась, что "долгое время молчала", но теперь решила ответить бывшей супруге Владимира.

"Я хочу обратиться к Лене, я знаю, что ты смотришь мои Instastories, и твои подруги смотрят. Обращусь к тебе по имени, а не так, как ты обращаешься ко мне ежедневно в течение года. Все это время свои сообщения Владимиру ты начинаешь со слов "Твоя сука, шл*ха, бл*дь, проститутка. Я все это терпела, так как думала, что тебе нелегко, развод и так далее. Также я пыталась держать нейтралитет, когда ты начала писать моим подписчикам, что я бесплодная", – говорит Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

По словам Кристины, она не собиралась это все комментировать, но после интервью Елены программе "Світське життя", девушка решила опровергнуть информацию, которую Войченко рассказала Катерине Осадчей.

Бывшая супруга Владимира Остапчука отметила, что роман Владимира и Кристины начался еще тогда, когда они с шоуменом были в браке. И Кристина якобы писала Владимиру любовные сообщения с просьбой "определиться наконец-то" (разводится ли он с Еленой – Ред.)

"Ты и я прекрасно знаем, что я не писала такого. И мы знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой. Я не уводила у тебя мужа, но ты выбрала такой путь, тебе легче переложить на меня ответственность. Я не позволю на всю страну клеветать меня, не позволю рассказывать, "как я жила" по твоим пониманиям. Моя жизнь тебя не касается", – сказала Кристина.

Кристина Горняк ответила бывшей супруге Владимира Остапчука Видео: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Супруга ведущего шоу "Маска" также попросила Елену "не собирать про нее сплетни и не давать оценочное суждение ее жизни". Она также пожелала Войченко найти достойного мужчину.

"Лена, я люблю Владимира. И я очень честна перед ним. Я искренне счастлива в браке, и он счастлив. Я искренне желаю тебе встретить достойного мужчину, который оценит тебя по достоинству, который даст тебе любовь, теплоту и взаимопонимание", – говорит Кристина в видео.

Она также попросила Елену чтобы та разрешила их с Владимиром детям приезжать к папе.

В конце видеообращения Кристина Горняк написала следующее: "Я надеюсь, что скоро это все закончится. И ты остановишься, потому что, если будет война – не советую".

Скриншот: Instagram Кристины Горняк

Ответ Елены Войченко

На следующий день в Instastories бывшая супруга Владимира Остапчука Елена Войченко назвала Кристину "лгуньей". Она также опубликовала скриншоты, которые были сделаны якобы год назад, в сентябре, когда они с Владимиром еще не начали бракоразводный процесс.

Скриншот: Instagram Елены Войченко

На фото видна переписка Владимира и Кристины, где Горняк якобы отвечает на Instastories Владимиру и называет его "любимым и самым талантливым человеком".

Скриншот: Instagram Елены Войченко

Ранее Владимир Остапчук объяснил, почему судится с бывшей женой.

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