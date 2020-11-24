Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Сегодня, 15:39

Кристина Горняк попросила Елену Войченко не распространять о ней лживую информацию

Нынешняя супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука Кристина Остапчук (Горняк) обратилась к бывшей жене шоумена Елене Войченко с просьбой "оставить ее в покое" и прекратить" распространять ложную информацию" о ней и Владимире.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: Виктор Распутин

А позже – Елена ответила Кристине, обвинив ее во лжи. Рассказываем все по порядку.

В своих Instastories Кристина опубликовала видеообращение, в котором призналась, что "долгое время молчала", но теперь решила ответить бывшей супруге Владимира.

"Я хочу обратиться к Лене, я знаю, что ты смотришь мои Instastories, и твои подруги смотрят. Обращусь к тебе по имени, а не так, как ты обращаешься ко мне ежедневно в течение года. Все это время свои сообщения Владимиру ты начинаешь со слов "Твоя сука, шл*ха, бл*дь, проститутка. Я все это терпела, так как думала, что тебе нелегко, развод и так далее. Также я пыталась держать нейтралитет, когда ты начала писать моим подписчикам, что я бесплодная", – говорит Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

По словам Кристины, она не собиралась это все комментировать, но после интервью Елены программе "Світське життя", девушка решила опровергнуть информацию, которую Войченко рассказала Катерине Осадчей.

Бывшая супруга Владимира Остапчука отметила, что роман Владимира и Кристины начался еще тогда, когда они с шоуменом были в браке. И Кристина якобы писала Владимиру любовные сообщения с просьбой "определиться наконец-то" (разводится ли он с Еленой – Ред.)

"Ты и я прекрасно знаем, что я не писала такого. И мы знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой. Я не уводила у тебя мужа, но ты выбрала такой путь, тебе легче переложить на меня ответственность. Я не позволю на всю страну клеветать меня, не позволю рассказывать, "как я жила" по твоим пониманиям. Моя жизнь тебя не касается", – сказала Кристина.

Кристина Горняк ответила бывшей супруге Владимира Остапчука
Видео: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Супруга ведущего шоу "Маска" также попросила Елену "не собирать про нее сплетни и не давать оценочное суждение ее жизни". Она также пожелала Войченко найти достойного мужчину.

"Лена, я люблю Владимира. И я очень честна перед ним. Я искренне счастлива в браке, и он счастлив. Я искренне желаю тебе встретить достойного мужчину, который оценит тебя по достоинству, который даст тебе любовь, теплоту и взаимопонимание", – говорит Кристина в видео.

Она также попросила Елену чтобы та разрешила их с Владимиром детям приезжать к папе.

В конце видеообращения Кристина Горняк написала следующее: "Я надеюсь, что скоро это все закончится. И ты остановишься, потому что, если будет война – не советую".

Скриншот: Instagram Кристины Горняк

Ответ Елены Войченко

На следующий день в Instastories бывшая супруга Владимира Остапчука Елена Войченко назвала Кристину "лгуньей". Она также опубликовала скриншоты, которые были сделаны якобы год назад, в сентябре, когда они с Владимиром еще не начали бракоразводный процесс.

Скриншот: Instagram Елены Войченко

На фото видна переписка Владимира и Кристины, где Горняк якобы отвечает на Instastories Владимиру и называет его "любимым и самым талантливым человеком".

Скриншот: Instagram Елены Войченко

Ранее Владимир Остапчук объяснил, почему судится с бывшей женой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео) Владимир Остапчук признался, сколько денег дает на содержание детей
Владимир Остапчук Кристина Горняк
Реклама

Новости партнеров

И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него

Популярные статьи

Сегодня, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Вчера, 18:30Events

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Вчера, 18:01Стиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Вчера, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

22 ноябряАфиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

22 ноябряТехно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

22 ноябряШоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

22 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

22 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

Новости партнеров

Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Сочная сестра Кардашьян Кайли Дженнер прикрыла бюст мехом
Сочная сестра Кардашьян Кайли Дженнер прикрыла бюст мехом
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Каролина Диас – яркая красотка, ради которой Кака ушел из семьи
Каролина Диас – яркая красотка, ради которой Кака ушел из семьи
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Раскрыта правда о смерти Виктюка
Раскрыта правда о смерти Виктюка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять