Кристина Горняк попала в ДТП на подаренном Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

Супруга Владимира Остапчука поделилась подробностями случившегося

Супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука – Кристина Горняк – попала в ДТП. В происшествии девушка не пострадала, но призналась, что ее хотели "развести" на деньги. Об этом Кристина подробно рассказала своим подписчикам в Instagram.

Возлюбленная Остапчука опубликовала несколько сторис, в которых поделилась подробностями случившегося. По ее словам, водитель, выехавший впереди ее авто, не увидел помеху слева и резко затормозил, Кристина тоже затормозила, но столкновения избежать не удалось.

"Столкновение было не сильным, но человек подумал, что можно заработать", – рассказывает Горняк.

Скриншот: instagram.com/stories/kristygor

Она опубликовала фото машины, в которую врезалась, объяснив, что задний бампер давно был разбит, а водитель хотел потребовать у Кристины деньги за то, что якобы она повредила его автомобиль.

Фото: instagram.com/stories/kristygor

На место случившегося прибыла полиция, которая составила протокол, а вдобавок выписала штраф водителю синей Lada за просроченный страховой полис. К слову, Кристина Горняк тоже заплатила штраф за просроченное страхование.

Подробнее о том, как все происходило, смотрите в видео:

Видео: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк также призналась, что самое страшное из всего этого было позвонить супругу и рассказать о ДТП. Владимир Остапчук находился в отъезде, когда Кристина позвонила ему.

"Я таким загробным голосом сказала ему, что он просто подумал, что я разбила полмашины", – признается Горняк.

Однако все обошлось, и Остапчук сказал, что вины его супруги в этом нет.

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К слову, в ДТП Кристина попала на машине, которую ей еще до свадьбы подарил Владимир Остапчук. Черный Range Rover был давней мечтой девушки, о чем она рассказывала своему возлюбленному.

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