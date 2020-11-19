Владимир Остапчук признался, сколько денег дает на содержание детей

Телеведущий назвал какую сумму дает ежемесячно на содержание своих детей

Телеведущий Владимир Остапчук называет себя заботливым отцом и хочет видеть своих детей чаще. Также он опровергает слова бывшей жены Елены Войченко, что не платит алименты. В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Владимир Остапчук рассказал, сколько он тратит денег на детей.

Шоумен отрицает обвинения бывшей жены, что он не помогает детям. По словам Остапчука, он ежемесячно оплачивает престижные садик и школу, дает деньги на отдых детей.

Шоумен Владимир Остапчук с Эваном и Эмилией Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Ежемесячно примерно 45-50 тысяч гривен. Но это не учитывая, например, отпуск на море. На осенних каникулах я хотел, чтобы малые на неделю поехали на море, дал на это 40 с лишним тысяч гривен, но Елена не захотела. Я всегда буду отцом для своих детей, я хочу участвовать в их воспитании. Ты не просто приносишь деньги, мол "ну, ты там занимайся детьми". Нет, я хочу быть полноценным отцом для своих детей", – отметил Остапчук в эфире канала "Украина".



Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. Сейчас Владимир женился во второй раз.

Смотрите эксклюзивное интервью Владимира Остапчука для программы "Зірковий шлях":







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