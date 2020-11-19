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Владимир Остапчук объяснил, почему судится с бывшей женой

Сегодня, 13:00

Телеведущий считает, что только суд может решить конфликт

О разводе Владимира Остапчука ведущего гипершоу "Маска"на телеканале "Украина" говорили все. Бывшая жена Елена Войченко делилась подробностями жизни с телеведущим и рассказала, что он не платит алименты. А Владимир Остапчук обвинял бывшую жену во лжи и в том, что она запрещает видеться с детьми. В эксклюзивном интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" телеведущий объяснил, почему решил обратиться в суд.

Владимир Остапчук признался, ему не хотелось, чтобы свидетелями развода становилась вся страна. Он переживал, как это повлияет на психику детей. Сейчас он старается наладить отношения с бывшей женой, но пока не получается.

"У нас есть дети и всегда будут. Я уже больше года стараюсь наладить отношения, и для меня вообще было бы идеально, если бы у нас никаких споров не было по этому поводу", — рассказал телеведущий.

Шоумен Владимир Остапчук с Эваном и Эмилией
Шоумен Владимир Остапчук с Эваном и Эмилией
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Остапчука, он дает деньги на содержание детей, но ему не удается часто видеться с сыном и дочкой. Единственный путь решить конфликт — обращение в суд, считает телеведущий.

"Моя бывшая жена Елена, она сама сейчас, к сожалению, не дает такой возможности мне спокойно общаться и посещать детей так, как должен отец это делать…Например, мы договариваемся, что я в среду приеду в школу и в садик, их забрать. И я ей звоню в понедельник – не берет трубку, во вторник не берет трубку, в среду полдня не берет трубку. Что мне делать в таких случаях? Я им даю деньги на содержание, покупаю одежду и все остальное, на море даже деньги даю. Это с одной стороны. Но с другой стороны если мы не можем договориться, то единственный выход сейчас – идти в суд", — рассказал телеведущий.

Смотрите полное интервью с Владимиром Остапчуком:

Ранее Владимир Остапчук объяснил, почему расплакался на второй свадьбе.

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Владимир Остапчук
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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