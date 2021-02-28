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Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль

Сегодня, 10:14

Певица прокомментировала конфликт, возникший между ней и коллегой по сцене

Певица Оля Полякова, которая минувшим вечером на шоу "Маска" поцеловалась с Настей Каменских, поставила точку в конфликте, возникшем между ней и Тиной Кароль. Поп-дива дала финальный комментарий на тему инцидента с коллегой по сцене.

Напомним, что в одном из выпусков гипершоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальщицей", позже объяснив, что имела в виду, и извинилась перед теми, кого могли обидеть ее слова.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар", – заявила Полякова в программе "Светская жизнь".

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Она добавила, что когда посмотрела тот самый выпуск, то увидела, насколько некорректно прозвучали ее слова.

"Мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека", – добавила Оля Полякова.

Напомним, что ранее Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни.

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