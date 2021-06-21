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Тина Кароль не знает, нужны ли ей новые отношения: Наверное, я открыта к любви

Сегодня, 09:05

Певица откровенно рассказала о самом личном – готова ли она влюбиться и встретить нового мужчину

Тина Кароль призналась, готова ли она к новым отношениям
Тина Кароль призналась, готова ли она к новым отношениям
Фото: YouTube

Певица Тина Кароль, которая недавно сделала новое признание о романе с Даном Баланом, рассказала о самом личном. В недавнем интервью певица затронула тему любви и влюбленности, признавшись, что не знает, чего хочет и к чему готова.

Ведущая задала Тине личный вопрос о том, что Кароль начала себе позволять, что изменилось в ней внутри и снаружи, готова ли она к чему-то новому.

Артистка ответила, что она стала понемногу оживать (после потери супруга. – прим. ред), но вопрос ее заставил врасплох.

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"Я хочу влюбиться? Не знаю. Не хочу. Чего я хочу? Расцвести, наверное. Ощутить свою полную силу, как женщины. Я хочу любви? Не знаю. Но может быть открыта к ней", – сказала Тина Кароль в видео, опубликованном в YouTube.

Недавно Кароль приехала в Казахстан, чтобы презентовать свой новый альбом "Красиво". Ее приезд в Алматы совпал с годовщиной ее свадьбы с Евгением Огиром, который умер в 2013 году.

В памятный день Тина опубликовала у себя в Instastories видео, на котором показала, что носит на шее шнурок с двумя обручальными кольцами.

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Тина Кароль
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