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Наташа Корольова про інтим з Ніколаєвим і суворе виховання: Вийшла заміж, стався перший секс

Сьогодні, 14:08

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв розлучилися ще в 2001 році, але за ці роки співачка не раз згадувала їхні стосунки. Днями вкотре спливла тема їхнього роману

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Співачка Наташа Корольова, яку раніше назвали ровесницею її сина, зізналася, що інтимні стосунки з Ігорем Ніколаєвим у неї почалися після весілля. Про це артистка розповіла в новому шоу, в якому взяла участь зі своєю знаменитою мамою Людмилою Поривай. Як заявила сама Королева, вони ніколи не обговорювали її перший секс.

У новому випуску програми "Зірки зійшлися", яка була опублікована в YouTube, Наташа Корольова зазначила, що попри близькі стосунки зі своєю мамою, до обговорення особистого життя ніколи не доходило. Тому не могло бути й мови про те, щоб розповісти мамі пікантні деталі інтиму з першим чоловіком, Ігорем Ніколаєвим.

"Ця тема навіть не виникала, я інакше вихована, щоб розповідати про такі речі. Я була вихована правильно і суворо: вийшла заміж, і тільки після стався перший секс. З мамою не треба було обговорювати такі деталі", – розповіла Наташа Корольова.

Спочатку, коли юна співачка полетіла до Москви, мама не дуже була рада цьому. Вона переживала за доньку, але все-таки відпустила.

"Я не шкодую, що так вирішила. Але було дуже складно. Доводилося обманювати чоловіка. Казати, що вона поїхала в естрадно-циркове в Москву", – згадала Людмила Поривай.

Зрештою Людмила була щаслива, що Ігор Ніколаєв став її зятем і взяв під заступництво її дочку.

Тож не дивно, що коли Ігор і Наташа Корольова вирішили розлучитися, Людмила була засмучена. Навіть більше, вона спочатку була не в захваті від нового коханого доньки – Тарзана.

Фото: instagram.com/tarzan___official

"Усі знають, що ти була не в захваті від зятя спочатку. Ти пішла на зниження. Була теща великого композитора, а стала – відомого стриптизера. Для тебе це був удар", – сказала Наташа Корольова.

Проте Поривай зуміла подружитися з Тарзаном і роздивитися в ньому гідного її дочки чоловіка.

Як знаменитості переживали розриви в стосунках з коханими – дивіться в ролику:

Раніше в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової за те, що вона забула про день народження старшої дочки.

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