Наташа Корольова про інтим з Ніколаєвим і суворе виховання: Вийшла заміж, стався перший секс
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв розлучилися ще в 2001 році, але за ці роки співачка не раз згадувала їхні стосунки. Днями вкотре спливла тема їхнього роману
Співачка Наташа Корольова, яку раніше назвали ровесницею її сина, зізналася, що інтимні стосунки з Ігорем Ніколаєвим у неї почалися після весілля. Про це артистка розповіла в новому шоу, в якому взяла участь зі своєю знаменитою мамою Людмилою Поривай. Як заявила сама Королева, вони ніколи не обговорювали її перший секс.
У новому випуску програми "Зірки зійшлися", яка була опублікована в YouTube, Наташа Корольова зазначила, що попри близькі стосунки зі своєю мамою, до обговорення особистого життя ніколи не доходило. Тому не могло бути й мови про те, щоб розповісти мамі пікантні деталі інтиму з першим чоловіком, Ігорем Ніколаєвим.
"Ця тема навіть не виникала, я інакше вихована, щоб розповідати про такі речі. Я була вихована правильно і суворо: вийшла заміж, і тільки після стався перший секс. З мамою не треба було обговорювати такі деталі", – розповіла Наташа Корольова.
Спочатку, коли юна співачка полетіла до Москви, мама не дуже була рада цьому. Вона переживала за доньку, але все-таки відпустила.
"Я не шкодую, що так вирішила. Але було дуже складно. Доводилося обманювати чоловіка. Казати, що вона поїхала в естрадно-циркове в Москву", – згадала Людмила Поривай.
Зрештою Людмила була щаслива, що Ігор Ніколаєв став її зятем і взяв під заступництво її дочку.
Тож не дивно, що коли Ігор і Наташа Корольова вирішили розлучитися, Людмила була засмучена. Навіть більше, вона спочатку була не в захваті від нового коханого доньки – Тарзана.
"Усі знають, що ти була не в захваті від зятя спочатку. Ти пішла на зниження. Була теща великого композитора, а стала – відомого стриптизера. Для тебе це був удар", – сказала Наташа Корольова.
Проте Поривай зуміла подружитися з Тарзаном і роздивитися в ньому гідного її дочки чоловіка.
Як знаменитості переживали розриви в стосунках з коханими – дивіться в ролику:
Раніше в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової за те, що вона забула про день народження старшої дочки.
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