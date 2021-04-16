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Настя Каменских призвала мужчин не стесняться говорить о своих чувствах – слушайте новый трек "Ма"

Сегодня, 12:14

Певица выпустила трек "Ма" из нового альбома "Красное вино". Артистка посвятила песню мужчинам, стесняющимся признаваться в своей симпатии к красоткам

Певица Настя Каменских, которая призналась в панических атаках, выпустила новый танцевальный трек "Ма". В зажигательной песне артистка показала еще одну свою грань – в этот раз она запела о мужчинах, которые порой стесняются подойти к понравившейся красотке.

В своем Instagram-аккаунте Настя Каменских отметила, что обожает дни премьер.

"Каждая девушка мечтает услышать: "А твои глаза magical...", "Я по тебе схожу с ума...", – написала певица.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"Не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаться в симпатии. Даже если это случайное знакомство. Ведь мы девчонки стараемся быть неотразимыми не только для себя, но и для мужчин. Хотим найти того единственного и достойного. Поэтому трек "Ма" не просто призыв. Он открывает историю любви с первого взгляда. Она встречается на танцполах на громких вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую magical, которую всю жизнь искал. И отпустив все стеснения, сняв занавес страха, все происходит совершенно иначе. Остается только подойти и сказать ей желанные слова: "От такой красоты я просто улетел", – поделилась Настя Каменских.

Каменских также анонсировала дату премьеры альбома "Красное вино", который выйдет 14 мая.

Ранее Настя Каменских показала фото в купальнике до похудения.

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Настя Каменских
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