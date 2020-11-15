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"Бумбокс" прокомментировал концерт во Львове, который посетила полиция

Вчера, 16:49

Правоохранители составили административный протокол на организаторов шоу

13 ноября во Львове проходил концерт группы "Бумбокс", который был прерван полицией. В зале, где играли музыканты, одновременно находились несколько сотен посетителей, а это нарушает карантинные ограничения. Представители "Бумбокса" прокомментировали ситуацию.

На официальной странице "Бумбокса" в Facebook обвиняются журналисты, которые якобы преувеличили, описывая ситуацию.

Как говорится в сообщении, 13 ноября вечером группа играла концерт в ночном клубе Malevich, где количество присутствующих было ограничено нормами, всем при входе мерили температуру и выдавали маски тем, у кого их не было. Зал был разделен на секторы и за каждым зрителем было закреплено свое место.

"Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей... "Бумбокс" доигрывают концерт, за пять минут до 22:00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все очень корректно, организаторы концерта подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий", – написала группа.

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По данным правоохранителей, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые не использовали средств индивидуальной защиты – масок.

Полиция составила админпротокол, организаторам грозит наказание – штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 28 до 140 тыс. грн).

Смотрите, как во Львове прошел секретный концерт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ":

Напомним, что в начале октября фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

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