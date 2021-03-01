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Миша Романова показала соблазнительную фигуру в плаще на голое тело: фото

Сегодня, 17:14

Артистка снялась в нарядах от топовых мировых брендов

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая ранее впервые показала себя беременной, снялась в соблазнительных образах, примерив наряды от знаменитых брендов – Chanel, Versace, Manolo Blahnik, Gucci, Diamond Love Ua, La Musa, Blazy Shower и других.

Откровенные и смелые наряды демонстрируют идеальную фигуру Миши, которая, по ее словам, после родов стала даже лучше, чем во времена работы в "ВИА Гре". В таких ярких образах Романова снялась для журнала TOUCH.

Миша Романова
Миша Романова
Фото: пресс-служба

При этом сама Миша не считает себя идеальной: для нее ключ к женской сексуальности — не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.

Миша Романова
Миша Романова
Фото: пресс-служба

А секрет отличной фигуры Миши очень прост и известен уже всем давно: правильное питание, спорт и дисциплина.

Миша Романова
Миша Романова
Фото: пресс-служба

"Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом", — делится артистка.

Миша Романова
Миша Романова
Фото: пресс-служба

Напомним, Миша Романова поделилась архивными фото с Максом Барских.

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