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Алексей Суханов рассказал о главном желании на день рождения

Сегодня, 17:00

Сегодня телеведущему исполняется 47 лет

Любимом ведущему лучшего социального ток-шоу страны "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", сегодня исполняется 47 лет. По этому поводу коллеги Алексея Суханова, ведущие программы "Ранок з Україною", устроили настоящий праздник в прямом эфире, который запомнится телезвезде на всю жизнь.

Утро Алексея Суханова сегодня началось с поздравления коллег. В студии программы "Ранок з Україною" ведущего встретила известная четверка Мария Мельник, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Григорий Герман, которые подготовили коллеге невероятный праздник с подарками, сладостями и зажигательными танцами.

"Мы хотим, чтобы ты наслаждался, кайфовал и максимально много отдыхал! Поэтому дарим тебе сертификат на день в SPA, откуда ждем фоточки, чтобы мы так сидели утром на работе и завидовали тебе", – поздравила ведущая "Ранку з Україною" Мария Мельник своего звездного коллегу.

Алексей Суханов, Мария Мельник, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Григорий Герман
Алексей Суханов, Мария Мельник, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Григорий Герман
Фото: Instagram/ranok_ua

Такое пожелание совпало с желаниями Алексея, который позже признался, что в Новом году хочет от жизни одного: "Пусть мой сорок седьмой будет ничуть не хуже своих предшественников. А лучшим подарком для меня станет открытие мира для новых положительных эмоций".

В конце программы телеведущие разрезали известный каждому с детства – вафельный торт, который Григорий Герман и Алексей Суханов приготовили сами. А танцовщик Евгений Кот, который тоже посетил студию "Ранку з Україною", отправил именинника в танцевальный драйв под хиты всех времен и народов, что окончательно настроило Алексея на празднование.

"Родные мои, я искренне благодарю вас, потому что это лучший день рождения, и я очень рад встречать свои 47 вместе с вами, с моей любимой страной, с нашими зрителями! Спасибо и пусть всем везет!" – прокомментировал Алексей Суханов.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Суханов устроил романтические танцы с работницей супермаркета.

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