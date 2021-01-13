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"Бридко розміщувати таке гі*** на своїй сторінці": Олексій Суханов про Моргенштерна

Сьогодні, 16:33

Український телеведучий прокоментував "успішність" відомого репера

Ведучий програми "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" Олексій Суханов висловився про популярного серед молоді російського артиста Моргенштерна, який потрапив на обкладинку журналу про зірок.

22-річний реп-виконавець Моргенштерн набув статусу зірки серед підлітків і молоді здебільшого завдяки скандальним заявам і виступам. На обкладинці нового випуску, героєм якого став артист, великими буквами провокаційний опис способу життя і "секретів успіху" Моргенштерна.

У своєму Instagram-акаунті Олексій Суханов негативно відреагував на те, що підліткам показують успіх з такого боку. На думку телеведучого, мова йде про "часи обожнювання злиднів" і відсутності відповідальності за свої слова.

Олексій Суханов висловився про Моргенштерна
Олексій Суханов висловився про Моргенштерна
Фото: instagram.com/suhanov.official

"Мені гидко розміщувати таке г*вно на своїй сторінці, але я роблю це, тому що це – брехня! Якщо і потрібно карати, то не за політичні висловлювання, не за, так звані, образи почуттів вірянин і інші дрібниці, а ось за це – коли в голови підлітків вкладаються страшні, помилкові речі, які нічого спільного з успіхом не мають... Хто відповість за дітей, які візьмуть це як інструкцію до успіху, як установку?", – написав Олексій Суханов.

Також ведучий зазначив, що редактори журналу не подумали про наслідки та вплив, який подібна публікація може вчинити на молоде покоління. Підписники підтримали Олексія Суханова.

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

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