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Свадьбы с Гарри могло не быть: экс-ухажер Меган Маркл рассказал об их романтической переписке

Сегодня, 12:45

Бывшая актриса и победитель "Х-фактора" могли быть парой

Меган Маркл, которая рассказала, что пережила выкидыш, и принц Гарри поженились в мае 2018 года. Сейчас пара живет в США и воспитывает сына Арчи. Но судьба могла повернуться совсем по-другому. Певец и победитель британского "Х-фактора" Мэтт Кардл рассказал о своей переписке с Меган Маркл в 2015 году.

В интервью The Sun Мэтт признался, что когда-то переписывался с Меган и договаривался о свидании незадолго до того, как она познакомилась с принцем Гарри. Судьба Маркл могла сложиться по-другому, если бы тогда она закрутила роман с Мэттом.

"Это была просто очень странная ситуация, очень. И я действительно не знаю, как это произошло. Жизнь Меган поменяла курс не в мою сторону. Я посмеялся над этой ситуацией, это очень приятное воспоминание", – поделился Мэтт Кардл.

Мэтт Кардл и Меган Маркл
Мэтт Кардл и Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/mattcardleofficial/

Пара начала обмениваться сообщениями в 2015 году во то время, когда Меган жила в Великобритании. Маркл подписалась на Кардла в соцсети и они начали переписываться.

Но Меган и Мэтт так и не встретились. Чуть позже музыкант познакомился со своей нынешней девушкой, 29-летней Эмбер Хернаман, а Меган – с принцем Гарри.

Ранее мы сообщали, как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл.

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