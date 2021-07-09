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МакSим пытались отключить от ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
9 июля, 19:18
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У известной российской артистки серьезно поражено легкое. У МакSим также развилась легочная гипертензия. Сейчас врачи активно борются за жизнь певицы, которая находится в искусственной коме
МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое
МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим до сих пор находится в тяжелом состоянии. Медики не дают никаких прогнозов касательно ее здоровья. Стало известно, что сейчас у артистки серьезно поражено правое легкое. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи пытались отключить певицу от аппарата ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно.

Сейчас МакSим находится в состоянии сопора: пациента можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей. У нее серьезно поражено правое легкое, к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у артистки развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце, – говорится в сообщении.

Пиар-директор МакSим опровергла новость о том, что певица вышла из комы
Пиар-директор МакSим опровергла новость о том, что певица вышла из комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим находится в искусственной коме вот уже несколько недель. Она попала в больницу после своего последнего концерта.

Марину Абросимову (настоящее имя певицы) госпитализировали после того, как ей стало плохо. Перед концертом артистка почувствовала недомогание, у нее повысилась температура, но шоу МакSим не отменила. Тем более что экспресс-тест на COVID-19 был отрицательным. Врачи диагностировали ей пневмонию и 40% поражения легких. Вскоре состояние МакSим ухудшилось и ее ввели в медикаментозный сон. Позднее СМИ писали, что легкие артистки поражены на 80%.

Ранее сообщалось, что МакSим из частной клиники перевели в обычную городскую больницу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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