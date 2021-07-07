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МакSим из частной клиники перевели в обычную городскую больницу – CМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 11:48
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Несколько недель известная российская певица МакSим находится в искусственной коме. Она попала в больницу после своего последнего концерта
Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярная российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в коме в тяжелом состоянии.Недавно в СМИ появилась информация, что певица лежит в частной клинике в VIP-палате. Эту новость представитель артистки опроверг. Однако теперь появились слухи, что певица лежала в частной клинике, но ее перевели в городскую. Рассказываем, что об этом известно.

Когда МакSим только попала в больницу с пневмонией, ее продюсер Маргарита Соколова показала в Instagram справку из частной клиники, в которой говорилось о госпитализации певицы.

Откуда пошли слухи о том, что МакSим лежит в частной клинике
Откуда пошли слухи о том, что МакSим лежит в частной клинике / Фото: instagram.com/sokllovamargarita/

Затем журналисты выяснили, что речь идет об одной из российских частных клиник "Медси". Стало известно, что за жизнь знаменитости борются лучшие врачи, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит МакSим, стоит более 300 тысяч гривен (или 1 миллион рублей).

Чуть позже представители артистки опровергли данную информацию.

"Она в городской клинической больнице", — сказала продюсер МакSим журналистам NEWS.ru, не уточнив номер медучреждения.

На вопросы о клинике "Медси" продюсер отказалась отвечать. Частная клиника тоже избегает общения с журналистами.

Напомним, певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

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Ранее в Сети появилось видео с того самого выступления, после которого певица оказалась в больнице.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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