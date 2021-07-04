На содержание МакSим в больнице уходят миллионы. Что известно о певице на данный момент

В начале июня в Сети появились первые сообщения о том, что известная российская певица МакSим госпитализирована. За несколько недель СМИ написали десятки новостей об артистке, порой они были не самыми утешительными.
Менеджер Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) сделала накануне заявление, в котором попыталась отбиться от фейков в Сети.
"Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью", – сказала Яна Богушева.
Все, что известно о певице МакSим, мы собрали в одном материале.
Почему МакSим попала в больницу
Марину Абросимову госпитализировали после того, как ей стало плохо. Перед концертом певица почувствовала недомогание, у нее повысилась температура, но шоу Максим не отменила. Тем более что экспресс-тест на COVID-19 был отрицательным.
К певице МакSим хотят привести священника – СМИ
Врачи диагностировали ей пневмонию и 40% поражения легких. Вскоре состояние МакSим ухудшилось и ее ввели в медикаментозный сон. Позднее СМИ писали, что легкие артистки поражены на 80%.
Еще один диагноз
В начале текущей недели стало известно, что врачи диагностировали МакSим еще одно заболевание, из-за которого могло ухудшиться ее состояние.
Оказалось, что у Абросимовой имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, речь даже может идти о хронической стадии.
Где находится МакSим
Певицу госпитализировали в московскую клинику. По некоторым данным – это клиническая больница "Медси" в Отрадном.
За жизнь знаменитости борются лучшие врачи, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит МакSим, стоит более 300 тысяч гривень (или 1 миллион рублей).
"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может... или не коронавирус. А тогда что?" – прокомментировали в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.
Ранее мы писали, что директор МакSим Маргарита Соколова тоже попала в больницу. В своем заявлении она попросила журналистов и фанатов певицы не донимать ее.