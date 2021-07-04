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На содержание МакSим в больнице уходят миллионы. Что известно о певице на данный момент

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 12:40
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Несколько недель известная российская певица МакSим находится в искусственной коме. Она попала в больницу после своего последнего концерта
Певица МакSим лежит в VIP-палате
Певица МакSим лежит в VIP-палате / Фото: YouTube

В начале июня в Сети появились первые сообщения о том, что известная российская певица МакSим госпитализирована. За несколько недель СМИ написали десятки новостей об артистке, порой они были не самыми утешительными.

Менеджер Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) сделала накануне заявление, в котором попыталась отбиться от фейков в Сети.

"Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью", – сказала Яна Богушева.

Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы
Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы / Фото: YouTube

Все, что известно о певице МакSим, мы собрали в одном материале.

Почему МакSим попала в больницу

Марину Абросимову госпитализировали после того, как ей стало плохо. Перед концертом певица почувствовала недомогание, у нее повысилась температура, но шоу Максим не отменила. Тем более что экспресс-тест на COVID-19 был отрицательным.

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Врачи диагностировали ей пневмонию и 40% поражения легких. Вскоре состояние МакSим ухудшилось и ее ввели в медикаментозный сон. Позднее СМИ писали, что легкие артистки поражены на 80%.

У певицы МакSим почти полностью поражены легкие
У певицы МакSим почти полностью поражены легкие / Фото: instagram.com/maksimartist

Еще один диагноз

В начале текущей недели стало известно, что врачи диагностировали МакSим еще одно заболевание, из-за которого могло ухудшиться ее состояние.

Оказалось, что у Абросимовой имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, речь даже может идти о хронической стадии.

Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Где находится МакSим

Певицу госпитализировали в московскую клинику. По некоторым данным – это клиническая больница "Медси" в Отрадном.

За жизнь знаменитости борются лучшие врачи, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит МакSим, стоит более 300 тысяч гривень (или 1 миллион рублей).

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может... или не коронавирус. А тогда что?" – прокомментировали в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Ранее мы писали, что директор МакSим Маргарита Соколова тоже попала в больницу. В своем заявлении она попросила журналистов и фанатов певицы не донимать ее.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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