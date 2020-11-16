"На это можно смотреть еще и еще": Лилия Ребрик удивила растяжкой (видео)

Телеведущая решила вспомнить гимнастическое прошлое

Выходные у телеведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилии Ребрик прошли весело. В Instagram Лиля показала, как развлекается дома на карантине выходного дня.



Выходные телеведущая провела дома с родными. Она решила поддержать ресторанный бизнес и заказала ужин на дом. А в качестве развлечения Лилия выбрала танцы. Телеведущая вспомнила гимнастическое прошлое и подремонтировала свою растяжку.



"Ресторан дома был, а теперь домашний ночной клуб! Ну и детям весело. Мама – аниматор!", – подписала видео Лилия.



Подписчики не пожалели комплиментов. "Не перестаёшь удивлять", "Лиля, ты огонь", "Браво!!! Невероятная!!!", "Лиличка, Вы всегда прекрасны! От вас заряжаешься позитивом и хорошими эмоциями", – написали поклонники.



Напомним, что в детстве Лилия Ребрик занималась художественной гимнастикой, а в 13 лет стала мастером спорта. Так что годы тренировок не прошли зря, сейчас у телеведущей отличная растяжка и грация.

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