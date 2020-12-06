Леденцы, сердца и бургеры: как звезды украсили елки к Рождеству. Подсматриваем идеи

Некоторые знаменитости начали готовиться к зимним праздникам заранее

Новый год уже не за горами, а еще ближе – католическое Рождество, которые отмечается 25 декабря. Католики по всему миру уже начинают украшать свои дома к празднику, а кто-то сделал это уже неделю назад.

Многие американские звезды решили не ждать середины декабря и самого праздника, и создали волшебную атмосферу дома заранее.

Давайте посмотрим, как Джиджи Хадид, Селена Гомес, The Weeknd и другие украсили свои рождественские елки.

Джиджи Хадид, кажется, декорировала свою елку раньше всех. Модель объяснила это тем, что хотела устроить первое Рождество для своей маленькой дочки как можно раньше. И ее не смутил тот факт, что малышке всего пару месяцев. Джиджи выбрала небольшую искусственную белую елку и украсила ее множеством деталей – от игрушечных рождественских леденцов до маленьких снеговичков.

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер установила дома большую красавицу-елку. Она украсила дерево гирляндой из золотых огоньков и повесила множество стильных игрушек в виде Санты Клауса, оленей и даже бургеров!

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Селена Гомес решила не перетруждать себя подготовкой к Рождеству – от большого количества украшений и высокой елки певица в этом году отказалась. Но ее праздничное дерево тоже выглядит мило. Гомес декорировала ель красными и золотистыми шариками.

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

Модель Рози Хантингтон-Уайтли тоже успела украсить рождественскую елку. На дереве Рози разместила шишки, красные, зеленые и золотистые шарики, а также украшения в виде сердец. Модель обвила елочку гирляндой и широкой красной лентой.

Рози Хантингтон-Уайтли Фото: instagram.com/rosiehw/

Певец The Weeknd сделал селфи возле рождественской елки, которая обильно украшена крупными золотистыми шарами и гирляндой.

The Weeknd Фото: instagram.com/theweeknd

Для королевы Великобритании Елизаветы II, которая в этом году впервые за 33 года будет отмечать Рождество в Виндзорском замке, тоже установили елку. Дерево вырастили в Виндзорском Большом парке специально для Ее Величества.

Елизавета II Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ранее мы рассказывали, как встретить Новый год большой семьей.

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