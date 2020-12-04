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Как встретить Новый год большой семьей – сценарий номер 3

Сегодня, 14:46

Устройте домашний кинотеатр, купите диско-шар и соорудите фотобудку

Судя по всему, Новый год-2021 мы будем встречать в своих уютных квартирах без традиционных прогулок под главную елку города. Есть вероятность, что в стране будет введен локдаун. Да и поберечь себя в нашей ситуации надо. Но нет причин растравиться, ведь к такому сценарию мы все подсознательно были готовы. А от жизни желательно брать все. Поэтому настраиваем себя на незабываемую встречу года Металлического Быка.

Итак, дети, родители жены или мужа, или все вместе – вот такой вот большой компанией вы оказываетесь в одной праздничной квартире. Кого-то такая ситуация может ввести в ступор, а кто-то вынесет из такого массового праздника личную пользу. Теперь – 5 сценариев и развлечений во время Нового года, когда на одной территории произойдет встреча трех поколений.

Когда семья (родители мужа и жены) самых строгих правил

Сценарий №1

Да, мы решили начать со сложной ситуации. Здесь придется постараться, чтобы всем было весело и задействованы были все. Итак, вы встретили Новый год с шампанским (у ребенка в бокале морс), попробовали закуски, подарили подарки – и собственно, пора начинать праздновать по-настоящему.

Даже если вы понимаете, что не игры, не танцы, не маскарады не помогут – можно пойти по классическому в этой ситуации сценарию.

  • Продумайте, где в квартире вы устроите семейный кинозал, чтоб было удобно и вам, и ребенку, и родителям. Также заранее подготовьте пару классных фильмов. Рекомендация – комедия "Один дома" нравится всем, проверено. Чтобы ребенок не отвлекался, подготовьте ему попкорн. Можно предложить родителям посмотреть их любимый фильм – им будет приятно. Семейные просмотры кино – это сближает и так трогательно.

Когда семья несколько флегматична

Сценарий №2

И после вручения подарков все сидят тихо-тихо. Нужно еще немного алкоголя. Когда вы почувствуете, что процесс пошел и глаза заблестели – подключаем, вернее, включаем главный козырь.

  • Заранее запишите на флешку хиты всех поколений, чередуя песни. Для родителей – группа АВВА, для себя – MONATIK, для ребенка – тоже можно MONATIK, он универсален. Можно подготовиться тщательней. Например, купить диско-шар. Он безусловно задаст ритм.

Если женщина, то она подходит к свекру и под песни АВВА приглашает его в танец (ребенок уже танцует). Если это мужчина, то он подходит к теще и тоже зовет танцевать. Как показывает практика, танцы способны делать чудеса – и поверьте, ваши флегматичные родственники будут довольны.

Повторяем танцы каждый раз, как этого требует душа.

Когда семья флегматична и танцевать согласились не все

Сценарий №3

Если уже в разгоряченном виде кто-то из членов вашей семьи ни в какую не хочет плясать и веселиться, можно сделать паузу.

  • Сев за стол, объявите игру: Планы на будущее. Название условное. Здесь важно подготовить ребенка и именно он должен задавать вопросы. Что хорошего было в прошлом году, какие воспоминания, какие планы на будущий 2021 год. Важно – помогать в ответах, ведь вы в основном в курсе того, что происходит в жизни родителей.

Это поможет узнать о планах своих близких, их желаниях. Это же прекрасное вооружение! Такая полуоткровенная беседа расслабит гостей – ну и вперед к танцам, конечно же (инструкцию смотрите выше).

Когда семья любит поностальгировать и фотографироваться

Сценарий №4

В этой ситуации все гораздо проще. Обязательно должна быть популярная музыка времен молодости родителей. После танцев, когда все немного устали, устройте фотосессию.

  • Заранее подготовьте место для импровизированной фотобудки и реквизит. Это могут быть маски, элементы маскарадного костюма. Украсьте фотобудку новогодней атрибутикой – вот вам прекрасное фотодополнение в семейный альбом.

Когда семья всегда "за" и "против" для них не существует

Сценарий №5

Здесь вариантов масса: супердискотека 80-ых, фотосессии, балы-маскарады (атрибутики подготовьте заранее) – всего не перечесть. Но нам же нужно удивлять слегка разнузданных алкоголем родственников.

  • Предлагаем игру в фанты. Да, да, именно ее. Ведь это всегда смешно. Обязательно разделитесь на команды. Во-первых, это поможет выплеснуть актерский талант и от души посмеяться. Заранее приготовьте три символических приза победителям конкурса. Еще не плох бы был для такой компании твистер. Конечно, нужно учитывать физическую подготовку родителей и не заставлять выполнять полуакробатические трюки.

Что касается хлопушек, то будьте с ними аккуратны, да и убирать конфетти – непростое дело.

А вообще, эти все 5 вариантов празднования Нового года с родителями универсальны. Совет: подготовьтесь ко всем сценариям, а вдруг случится так, что все они будут кстати: и танцы, и просмотр кино, и игра в крокодила.

Ранее мы рассказывали, как встретить Новый год взаперти, если будет локдаун. Также читайте советы психолога, если будете праздновать в одиночестве.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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