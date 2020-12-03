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Санта Клаус в Zoom и "поросята в масках": как мир готовится к Рождеству на карантине (видео)

Сегодня, 14:21

В этом году зимние праздники пройдут в условиях пандемии коронавируса

Санта Клаусу в этом году придется проявить креативность, чтобы поздравить всех детей с праздниками. Как идет подготовка к Рождеству в разных странах мира, узнавала корреспондентка телеканала "Украина" Екатерина Беседина.

В жаркой Бразилии пока что нет рождественской атмосферы, жалуется местный Санта. И виной всему даже не погода: из-за коронавируса торговые центры закрыты, а спрос на услуги аниматоров упал в несколько раз.

Однако венгерский Санта все же придумал, как заработать немного денег даже в эти трудные времена. Он предлагает детям онлайн-встречи в интернете. Может пообщаться по Zoom или записать малышам видеообращение. Такие онлайн встречи с Сантой уже стали популярными в Канаде, Великобритании и США.

Видео: Сегодня

Нашел себе работу и подводный Санта-Клаус: он погружается под воду в Национальном аквариуме на Мальте и кормит рыбок. Даже успел погладить живот пятнистой акулы!

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Не теряют времени и рабочие чешского завода стеклянных елочных украшений. Одна из самых популярных игрушек – в виде поросенка. Ранее маленьким свинкам дорисовывали бантики или цветочки, а сейчас в тренде фигурки с масками.

Самое главное желание на Рождество, которое загадывают все от Чехии до Бразилии, чтобы быстрее удалось преодолеть коронавирус и выйти из карантина.

Напомним, ранее Санта Клаус открыл рождественский сезон прямиком с Мертвого моря.

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Источники: Сегодня , zoomsanta.com.au
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