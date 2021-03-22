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Кто из украинских знаменитостей уже вакцинировался от COVID-19

Сегодня, 19:50

Узнайте, кто из украинских звезд уже успел привиться

Вакцинироваться или не вакцинироваться – вот в чем вопрос. Кто-то скептически относится к вакцинации от COVID-19, а кто-то уже записал в очередь всю семью.

Среди звезд также есть те, кто пока сомневается, стоит ли делать прививку, а есть и те, кто уже ее сделал. Как, например, певец Ivan NAVI.

Мы собрали всех украинских знаменитостей, которые уже успели сделать прививку от коронавируса.

Руслана

Певица Руслана вакцинировалась от COVID-19 в прямом эфире в начале марта этого года. После этого артистка поделилась впечатлениями и рассказала о своем самочувствии. К счастью, у Русланы не наблюдалось ухудшение самочувствия, скорее наоборот – певица провела день очень активно, в движении и с нормальной температурой тела. Вакцинацию артистке сделали индийским препаратом Covishield.

Фото: кадр из видео

Александр Педан

Прививку таким же препаратом сделали в прямом эфире телеведущему и блогеру Александру Педану.

"Я долго взвешивал, правильно ли это. Потому что, конечно, лучше, чтобы эту вакцину получили врачи или другие люди из группы риска. Однако решил, что моя прививка будет вкладом в развенчание мифов, борьбу с фейками и желтыми СМИ", – написал в Instagram Александр.

Oleksandr Pedan (@pedanos)

Наталья Мосейчук

Вместе с Русланой и Александром Педаном в прямом эфире программы "Право на владу" вакцинировалась и телеведущая Наталья Мосейчук. На своей странице в Facebook она сообщила о хорошем самочувствии.

Скриншот: Facebook

Ivan NAVI

Сегодня стало известно, что певец Ivan NAVI также сделал прививку от коронавируса.

"Читал много комментариев по поводу вакцинации Astra Zeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому, долго не думая, принял решение вакцинироваться. Интересно, как мой организм воспримет ее. Ваши мысли и взгляды по этому поводу? Будете прививаться?" – поинтересовался Иван у поклонников.

IVAN NAVI
IVAN NAVI
Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Ранее Алена Винницкая, Владимир Остапчук, Камалия и другие украинские знаменитости признались, будут ли вакцинироваться от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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